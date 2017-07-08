Артем Милевский: Никогда не таскал рояль, привык играть на нем 1 8.07.2017, 17:33

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Артем Милевский

Новичок брестского «Динамо» рассказал о своем уходе из «Тосно».

Артем Милевский рассказал о том, почему покинул российский клуб, пишет «Трибуна»:

– Во-первых, хочу сказать, хорошо, что все так сложилось – все быстро, четко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно. Во-вторых, я и сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нем. Из того, что я видел, я понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из «Тосно» исходила от меня.

Я пришел в клуб, меня здесь ждут, в меня верят. Тем более, я буду играть на родине, где я вырос, поэтому хочу принести огромную пользу своему новому клубу, – сказал Милевский.