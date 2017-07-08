закрыть
8 июля 2017, суббота, 20:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Артем Милевский: Никогда не таскал рояль, привык играть на нем

1
  • 8.07.2017, 17:33
  • 6,861
Артем Милевский

Новичок брестского «Динамо» рассказал о своем уходе из «Тосно».

Артем Милевский рассказал о том, почему покинул российский клуб, пишет «Трибуна»:

– Во-первых, хочу сказать, хорошо, что все так сложилось – все быстро, четко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно. Во-вторых, я и сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нем. Из того, что я видел, я понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из «Тосно» исходила от меня.

Я пришел в клуб, меня здесь ждут, в меня верят. Тем более, я буду играть на родине, где я вырос, поэтому хочу принести огромную пользу своему новому клубу, – сказал Милевский.


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны