Активисты благоустроили могилу героя Михаила Жизневского

Активисты благоустроили могилу героя Михаила Жизневского1
- 8.07.2017, 17:59
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Родители Героя Украины поблагодарили активистов за благоустройство могилы.
Общественные активисты приняли участие в толоке по благоустройству его могилы под Гомелем — установили скамейку и прикрепили табличку с призывом поддерживать порядок на всех могилах, пишет «Белсату».
«Это мероприятие сегодня — преклонение перед подвигом Михаила, а также солидарность с Украиной, которая борется за свободу, — сказал один из инициаторов Владимир Кацора.
Михаил Жизневский погиб в 25 лет во время акций протеста на киевском майдане Независимости, защищая европейский путь Украины. В этом году из рук президента Порошенко родители Михаила Жизневского получили звезду Героя Украины, которой Михаил был награжден посмертно.