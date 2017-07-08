Активисты благоустроили могилу героя Михаила Жизневского 1 8.07.2017, 17:59

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Родители Героя Украины поблагодарили активистов за благоустройство могилы.

Общественные активисты приняли участие в толоке по благоустройству его могилы под Гомелем — установили скамейку и прикрепили табличку с призывом поддерживать порядок на всех могилах, пишет «Белсату».

«Это мероприятие сегодня — преклонение перед подвигом Михаила, а также солидарность с Украиной, которая борется за свободу, — сказал один из инициаторов Владимир Кацора.

Михаил Жизневский погиб в 25 лет во время акций протеста на киевском майдане Независимости, защищая европейский путь Украины. В этом году из рук президента Порошенко родители Михаила Жизневского получили звезду Героя Украины, которой Михаил был награжден посмертно.