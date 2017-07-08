Меркель: Участники G20 достигли согласия по всем важным вопросам 8.07.2017, 18:20

Ангела Меркель

Канцлер Германии подвела итоги саммита в Гамбурге.

В Гамбурге в субботу, 8 июля, завершается саммит «большой двадцатки». Несмотря на разногласия, почти по всем вопросам участникам встречи удалось прийти к компромиссам. Перед принятием итогового коммюнике в заключительный день работы саммита прошел ряд важных встреч, пишет «Немецкая волна».

Федеральный канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции, посвященной итогам саммита G20, заявила, что участники встречи согласовали итоговое коммюнике. По ее словам, странам «большой двадцатки» удалось достичь результатов по всем вопросам, обсуждаемым в ходе саммита. Меркель подчеркнула, что лидеры G20 согласились сохранить открытость рынков, отметили важность борьбы с протекционизмом и поддержали необходимость реализации Парижского соглашения по климату, несмотря на заявление США о выходе из него. Меркель заявила, что рада тому, что большинство участников G20 сочли реализацию соглашения «необратимой».

Члены «большой двадцатки» согласовали текст совместного заявления. По словам дипломатов, общая позиция достигнута в вопросах защиты климата и в торговых вопросах. Так, в 30-страничном документе говорится о том, что все страны-члены G20 за исключением США намерены добиваться скорейшего достижения пунктов Парижского соглашения. В документе также отмечается, что они «приняли к сведению» позицию США, заявивших о выходе из климатического пакта.