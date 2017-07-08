Поднимется ли рубль после полученного нокдауна 1 8.07.2017, 18:35

Фото: tut.by

Что ожидать от рубля на следующей неделе.

Возможен рост средневзвешенного курса доллара по итогам торгов на БВФБ еще на 0,5-1% на фоне снижения или стабилизации курсов евро и российского рубля. В понедельник 10 июля не исключено увеличение курса доллара на доли процента, пишет Владимир Тарасовдля belrynok.by.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю на БВФБ вырос в большей степени, чем ожидалось: на 1,6%, достигнув 7 июля 1,9731 BYN/USD. Столь резкий рост вряд ли можно было предвидеть, так как он был вызван обвалом курса российского рубля против доллара на Московской бирже, что, в свою очередь, объяснялось неожиданным падением цен на нефть на мировом рынке.

При этом средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ практически не изменился, составив 7 июля 3,2706 BYN/100RUB. Но это было вызвано увеличением стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на 0,9%, что также оказалось выше ожидаемых 0,5%, хотя и ниже темпов роста за последнюю неделю июня, равных 1,4%.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ за прошедшую неделю вырос на 1,8% и достиг 7 июля 2,2532 BYN/EUR. Европейская валюта подорожала в большей степени, чем доллар, так как президента Бундесбанка Йенс Вайдман 6 июля заявил, что в еврозоне продолжится рост темпов инфляции, а подъем экономики еврозоны делает возможным нормализацию денежно-кредитной политики в регионе.

Источник: belrynok.by

Источник: belrynok.by

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Причины, по которым растет стоимость валютной корзины по-прежнему остаются неясными. Возможно, рост спроса на валюту связан с выплатой дивидендов иностранным собственникам белорусских предприятий, которые выводят прибыль за рубеж. Но данные по дивидендам и их распределению среди акционеров отсутствуют, поэтому проверить это предположение не представляется возможным. Но со временем ситуация должна проясниться.

Не исключено также снижение объема предложения валюты со стороны населения. По данным Нацбанка, в июне население увеличило объемы приобретения наличной валюты, в результате чего объем чистой продажи наличной и безналичной валют в июне составил 182,2 млн. USD против 234,9 млн. USD в мае. А белорусские предприятия в июле купили валюты на 71,8 млн. USD больше, чем купили, против чистых покупок в мае в объеме 89,1 млн. USD.

Возможно, в июле население еще больше увеличило покупки валюты, наблюдая рост ее курса.

К продолжению быстрого роста стоимости валютной корзины в июле могло привести и сокращение ее предложения со стороны субъектов хозяйствования: объем торгов на БВФБ на прошедшей неделе снизился до 312,1 млн. BYN с 435 млн. BYN за предшествовавшую неделю.

При этом состояние белорусских финансов в целом остается вполне благополучным. Как сообщил Нацбанк, в июне международные резервные активы РБ в определении ССРД МВФ увеличились по сравнению с маем на 1,322 млрд. USD — до 6,561 млрд. USD. Столь значительный прирост объяснялся размещением еврооблигаций на 1,4 млрд. USD и получением четвертого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в объеме 0,3 млрд. USD. При этом в Нацбанке не сообщили, как они делали в предыдущие месяцы, о приобретении валюты на БВФБ. Скорее всего, Нацбанк был вынужден осуществлять валютные интервенции на бирже, чтобы не допустить еще большего роста стоимости валютной корзины.

При этом Нацбанк снизил средневзвешенную доходность при размещении своих рублевых облигаций со сроком размещения, равным 7 дням, на аукционе 5 июля до 8,4295% годовых с 8,5132% на предыдущем аукционе. Спрос на эти облигации снизился до 1,328 млрд. BYN с 1,389 млрд. BYN, но объем размещения вырос до 1,1 млрд. BYN с 0,95 млрд. BYN.

На текущей неделе Белрынок будет ожидать дальнейшего снижения темпов роста валютной корзины, по-видимому, до диапазона 0-0,5%. В аналогичном периоде июля прошлого года рост стоимости корзины сменился спадом, но в текущем году подъем стоимости более значительный, поэтому на спад вряд ли стоит рассчитывать.