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Додон посетит Беларусь на следующей неделе

  • 8.07.2017, 18:49
Игорь Додон

Президент Молдовы встретится с представителями молдавской диаспоры.

Президент Молдовы Игорь Додон приедет в Беларусь с рабочим визитом, в рамках которого посетит «Славянский базар» в Витебске, а также встретится с представителями молдавской диаспоры в Минске, пишет tut.by.

Посольство Молдовы в Беларуси приглашает граждан на встречу президента Молдовы Игоря Додона с представителями молдавской диаспоры, проживающими на территории Беларуси. Встреча пройдет 12 июля в 18.05 в здании Республиканского центра национальных культур в Минске.

Как стало известно ранее, президент Молдовы примет участие в XXVI Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Рабочий визит Игоря Додона в Беларусь пройдет 12-14 июля.


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