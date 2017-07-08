Два медведя решили сопроводить марафонца на пробежке 2 8.07.2017, 18:59

В США два медведя погнались за известным кенийским марафонцем Марубой Мониндой.

По словам спортсмена, под конец пробежки он увидел, как медведи переходят дорогу. Они заметили Монинду и остановились. Он понимал, что не может залезть на дерево, потому что медведи могут залезть за ним и единственное решение, которое пришло марафонцу в голову — бежать, информирует news.eizvestia.com.

Когда он подбежал к ближайшему дому, на крыльце не было дверей и ему пришлось скрыться на веранде, когда медведи были менее чем в десяти метрах за его спиной.

Стоит отметить, что понаблюдав какое-то время за марафонцем медведи ушли.