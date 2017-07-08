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Какие имена самые популярные среди новорожденных минчан

  • 8.07.2017, 19:56

Cтоличный ЗАГС рассказал о «именных пристрастиях» молодых родителей.

Максим и София стали самыми популярными именами новорожденных минчан Ленинского района Минска в этом году. Об этом CityDog.by рассказали в отделе ЗАГС администрации Ленинского района.

В топ-5 популярных имен для мальчиков вошли: Максим, Даниил, Роман, Александр и Артем, в топ-5 для девочек: София, Мария, Анна, Дарья и Алиса. Интересно, что в 2016 году самыми популярными именами у родителей Ленинского района были Илья и Софья (разговорная форма имени София).

В числе редких оказались такие мужские имена: Лександр, Дамиан, Радимир, Ричард, Францишек, Мартин, Матфей, Дэвид, Кристиан.

А вот список редких женских имен: Иллирика, Иванна, Лилу, Мика, Тиара, Лея, Тея, Лия, Тая, Мила, Соня (не путать с Софией).

«Родители хотят выделиться, когда называют детей редкими именами. Они полагают, что имя поможет ребенку в будущем, и хотят сделать его более заметным», – отмечает начальница отдела ЗАГС администрации Ленинского района Юлия Скирпичникова.


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