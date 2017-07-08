«Вова просто в полном минусе» 15 8.07.2017, 20:06

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ФОто: reuters

Фото есть, все лидеры государств есть, а ВВП нет.

Политолог Кирилл Сазонов отреагировал в «Фейсбуке» на фото лидеров стран «Большой двадцатки» в Гамбурге:

«Путина не взяли фотографироваться с главами государств после заседания большой двадцатки! Как последнего, простите, ... нет, я все равно не знаю, как это цензурно назвать. В общем, самого нелюбимого неудачника в классе.

Фото есть, все лидеры государств есть, а ВВП нет :)))

А ведь есть приличный шанс, что в следующем году вместо России на саммит вообще позовут Польшу. Так что Вова просто в полном минусе»,- подытожил Сазонов.