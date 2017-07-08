Райпо себя изжили - а страдают люди 8.07.2017, 20:17

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Виктор Козлов

Как продавцы платят за попытки банкрота выжить.

Почему союзы потребительских обществ себя изжили, как и зачем райпо создают “оффшорные зоны” и недобирают штат, рассказывает Виктор Козлов, представитель профсоюза РЭП в Гомеле, пишет praca-by.info.

Несправедливое обвинение в недостаче – одна из самых частых проблем, с которой люди обращаются за помощью в профсоюз РЭП; и нередко их нанимателем являются магазины из структуры облпотребсоюзов: райпо или их подразделения. Благодаря работе правовых инспекторов людям удается помочь: уменьшить размер выплат или вовсе освободить от обвинений.

Профсоюз постоянно разъясняет, как действовать, чтобы избежать обвинений в недостаче. Но аналогичных дел меньше не становится: недавно к гомельскому правовому инспектору Леониду Судаленко обратилась бывшая заведующая сельским магазином, которую руководство райпо не только обвинило в недостаче, но и пыталось возбудить против нее уголовное дело якобы за кражу денег из кассы. О том, что такое Облпотребсоюз и райпо и почему продавцу опасно работать в их структуре, рассказывает Виктор Козлов.

- В Гомельский областной союз потребительских обществ, созданный в 1932 году, входят 17 районных потребительских обществ (райпо) и десять унитарных предприятий. Что это за унитарные предприятия и чем обусловлена именно такая структура?

– Не буду говорить за всю страну, но абсолютно все райпо Гомельского облпотребсоюза – это предприятия-банкроты. Они, чтобы их руководству жить и получать зарплаты, создают новые организации: вычленяют часть собственности из своего хозяйства, и эти созданные унитарные предприятия заключают договоры на поставку товара, так как с банкротами поставщики работать не хотят. Получается, что районное потребительское общество создает подобие оффшорных зон. Только так могу назвать эти новые магазины облпотребсозюзов: оффшорные зоны. Именно такой магазин предъявил иск против трех продавцов, членов нашего профсоюза, чьи интересы в суде представлял Леонид Судаленко: магазин под названием “Родны кут” принадлежит юридическому лицу “Акцент”, которое, в свою очередь, относится к Речицкому райпо.

– Какую опасность заключает в себе работа продавца в этих унитарных предприятиях?

– На практике это выглядит так. Райпо, оставив себе часть торговых точек, берет для них товар из новых магазинов. Чаще всего, когда идет отгрузка товаров, заведующий не в состоянии правильно оформить весь товар по товарно-транспортным накладным: что остается в его магазине, что отправляется в райпо, и так далее. В лучшем случае это записывается в тетрадь или на листик и через какое-то время оформляется накладными. Потому что в подобных структурах облпотребсоюза даже отсутствует четкая организация учета и хранения: как со стороны унитарного предприятия, которое является собственником товарно-материальных ценностей, так и со стороны завмагов, которые в спешке и на доверии отпускают товар в другие магазины: например, для выездной торговли.

– Решится ли проблема, хотя бы отчасти, если магазины райпо наладят систему учета или возьмут на работу больше сотрудников, чтобы физически успевать оформлять товар в момент отгрузки?

– Торговые точки райпо должны быть укомплектованы штатом; но они сознательно делают недобор штатного расписания, чтобы повысить выработку в расчете на одного работника. Сейчас установленных норм выработки нет даже у водителей автобусов: и пригородных, и городских маршрутов – потому что невозможно прогнозировать пассажиропоток. А тем более сложно прогнозировать покупательский спрос на селе. Там люди выживают, им не хватает денег на питание: только бы на лекарства хватило. А Облпотребсоюз установил норму выработки на одного продавца: 11 200 рублей: огромные деньги!

– Так что же является главной причиной нерентабельности магазинов Облпотребсоюза?

– Облпотребсоюз себя изжил! Сейчас успешно работают другие торговые структуры: сетевые. Это, например, сеть “Евроопт”. Там из-за большого оборота маленькие недостачи – например, испорченные бананы, за которые в райпо вынуждены расплачиваться продавцы – просто не замечаются. За счет высокой оборачиваемости средств эти большие торговые сети достойно живут и хорошо себя чувствуют. А районные потребительские общества безнадежно устарели. Они были созданы вскоре после НЭПа и изначально существовали на паи сельчан: каждый сельчанин, вступая пайщиком в эти добровольные общества, вносит, например, три рубля; и в то время дефицитные товары привозили в магазин и выдавали их пайщикам; а кто не был пайщиком, тот получал товар в последнюю очередь. Система паевых обществ давно себя изжила – а райпо все еще существует.

В то же время, председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко называет одной из причин убытков потребкооперации не описанные выше проблемы, а незаконную торговлю на селе: “Райпо вынуждено закрывать собственные торговые точки из-за нерентабельной работы. Ситуация напоминает заколдованный круг. И держится он на всеобщем замалчивании или нежелании объективно оценить ситуацию”. Администрация района намерена решать проблемы райпо путем пресечения нелегальной торговли.