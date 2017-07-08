Власти могут обложить налогом кресты для Куропат 7 8.07.2017, 20:29

13,043

Фото: tut.by

Налоговики не делают поблажек даже для пожертвований на святыни.

На новые кресты в Куропатах собрали более 5 тысяч рублей. Почему сбор денег заканчивают на следующей неделе и где будут установлены кресты, «Свабодзе» рассказал Алесь Чехольский, руководитель общественной дирекции Народного мемориала Куропаты.

5132 рубля на реконструкцию крестов в Куропатах собрано на краудфаундинговой площадке Толока. Первоначально на проект задумывали собрать 10 тысяч рублей. Но уже на следующей неделе сбор денег может быть закончен.

Как пояснил Алесь Чехольский, он намеренно прекращает сбор денег. Причина - в налоговом законодательстве. Как узнал Чехольский, ему придется платить налог за пожертвования, которые превышают 5550 рублей.

«Я не могу отдать этому режиму человеческие средства, которые жертвуют на святое дело. За что? Я же не беру деньги в свой карман, - сказал Чехольский. - Я обращаюсь ко всем. Давайте в течение недели насобираем эти 400 рублей, чтобы я закрыл проект. Продолжим в следующем году».

Сбор средств на новые кресты начали еще в марте 2017 года - во время защиты Куропат. Собранных на сегодня пожертвований хватит на 60 металлических крестов.

«Мы сейчас приступаем к техническому исполнению этого проекта, - говорит Чехольский. - В течение месяца мы это сделаем».

Новые кресты поставят по периметру Куропат. Со стороны минской кольцевой автодороги уже стоит 12 четырехметровых металлических крестов. Ими заменяют старые деревянные кресты.

«Они будут стоять не один десяток лет, - говорит Чехольский. - Мы заменяем деревянные кресты, которые подгнили. Но мы их никогда не выкидываем. Мы их немножко подрежем и перенесем вглубь на могилы. Все делается рационально».

Как ранее рассказывал Алесь Чехольский, за последние десятилетия белорусы пожертвовали тысячи долларов на кресты в Куропатах. Деньги собирали на акциях по всей Белаурси. Но такого публичного проекта, который устроен на платформе Толока, раньше не было.

«Сбор денег впервые проводится публично, - говорит Чехольский. - Но мы всегда учитываем собранные деньги. У нас работает комиссия, которая считает каждую копейку, составляет акты».

Что касается плана властей, чтобы создать в Куропатах мемориал, Чехольский уже объяснял свою позицию.

«У нас есть концепция Народного мемориала, которая реализовывается на протяжении не одного десятка лет. Это кресты, Народный мемориал на самой территории Куропат, где могилы - 23 гектара. Вся остальная мемориализация должна происходить на поле со стороны "Экспобела", там должен быть музей и стена Памяти. Чтобы мемориализация состоялась, нужно вернуть защитные зоны, который давно уже разработали ».