Как живут потомки Чингисхана 6 8.07.2017, 20:51

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Фото: Макс Авдеев

Фоторепортаж из таинственной и неизвестной Монголии.

В Монголии 7 июля прошел второй тур президентских выборов. Эта новость не привлекла к себе внимания, как и большинство новостей о происходящем в стране древних кочевников и потомков Чингисхана.

В 2011 году все было по-другому. Ведущие экономические издания называли Монголию новым «азиатским тигром»: тогда страна показала высочайший темп роста ВВП в мире — 17,3%. Всемирный банк предсказывал продолжение роста до 2020 года. Но популистские законы политиков привели к уходу инвесторов из страны, экономический рост замедлился, а бывший президент был осужден за коррупцию. Сегодня в стране снова развита нелегальная добыча природных ископаемых, традиции кочевников уходят в прошлое, хотя большая часть населения продолжает жить в юртах.

Как живут и работают в Монголии — в фоторепортаже РБК.

В 1987 году Монголия, независимость которой признали большинство стран после 1945 года объявила вслед за СССР курс на перестройку. В 1992 году была принята новая Конституция, проведены рыночные реформы, в частности приватизация, бизнес получил доступ к разработке полезных ископаемых. Это подхлестнуло экономику страны, и в 2011 году Монголия показала высочайший темп роста ВВП в мире, 17,3%, и получила звание «азиатского тигра». Всемирный банк предсказывал дальнейший рост экономики как минимум до 2020 года за счет разработки месторождений полезных ископаемых. Но вскоре он замедлился, иностранные инвесторы, вкладывавшие в месторождения угля, золота и меди, покинули страну из-за принятых политиками популистских законов, бывший президент Энхбаяр был осужден за коррупцию.

Сегодня страна разделена на несколько районов. Часть населения до сих пор живет в юртах. Там нет водопровода, основным источником электричества служат солнечные батареи.

Фото: Макс Авдеев

Монголия — 11-я по площади страна в мире. При этом она остается страной с одной из самых низких плотностей населения в мире. В 2016 году численность населения составила 3,1 млн человек, рост за год — 2,1% (в 2015 году рост 2,2%). Естественный прирост населения по итогам 2016 года — 20,2 на 1 тыс. человек при рождаемости 25,4 на 1 тыс. человек и смертности 5,2 на 1 тыс. человек.

При этом Монголия — одна из самых «молодых» стран мира: более четверти населения страны не достигли 14-летнего возраста.

Фото: Макс Авдеев

Уход инвесторов из страны привел к расцвету нелегальной добычи минеральных ресурсов. Бригада нелегальных шахтеров может заработать в месяц около $1 тыс.

Средняя зарплата в первом квартале 2017 года составила 959 тыс. тугриков (около $388). Самая высокооплачиваемая работа — в горнодобывающей промышленности (2,4 млн тугриков, или около $970), меньше всего получают занятые в сфере развлечений и отдыха (600 тыс. тугриков, или около $240). В 2016 году уровень безработицы в стране вырос до 10%.

Фото: Макс Авдеев

Ведущие отрасли экономики Монголии связаны с добычей полезных ископаемых. В 2016 году в стране было около 3 тыс. месторождений, где добывались (не всегда легально) около 50 различных минеральных полезных ископаемых — золото, медно-молибденовые, урановые, свинцово-цинковые и железные руды, уголь и др.

На фото: шахтеры в нелегальной шахте в Налайхе.

Фото: Макс Авдеев

Часто на нелегальных шахтах работают семьи, отказавшиеся от кочевой жизни и перебравшиеся в города. Не все смогли привыкнуть, но вернуться к хозяйству уже не могли.

Экономическое благополучие Монголии напрямую зависит от экспорта полезных ископаемых. На него приходится почти 88% экспортной выручки страны. Когда в 2011 году цена на медь в мире выросла, годовой экономический рост составил 17,3%, но после падения цены на медь рост замедлился до 2,3% в 2015 году и около 0,3% в 2016 году.

Фото: Макс Авдеев

Составляемый ООН Всемирный доклад о счастье в 2017 году поставил Монголию на 100-е место из 155 государств. При этом по динамике, отмеченной в 2014–2016 годах по сравнению с 2005–2007 годами, Монголия заняла 27-е место.

Фото: Макс Авдеев

В 2016 году, по данным нацстатистики, Монголию посетили более 471 тыс. международных туристов. Больше всего туристов — из Китая (39,4%), на втором месте — Россия (18,6%). При этом за последние шесть лет количество туристов упало на 15%. Вклад туризма в ВВП в 2016 году оценивался в 2,4%.

Фото: Макс Авдеев

В Монголии развито животноводство. В 2016 году поголовье крупного рогатого скота составило 4 млн голов (0,7 млн в России), овец и коз — 53,4 млн голов (1,5 млн в России), 3,6 млн лошадей (0,3 млн в России).

При этом из всех зарегистрированных в 2016 году в Монголии преступлений на кражу скота пришлось 3% (более 800 преступлений). Этот показатель сократился за год почти на 32%.

Фото: Макс Авдеев

В рейтинге 63 наиболее конкурентоспособных экономик мира от швейцарской бизнес-школы IMD в июне 2017 года Монголия заняла предпоследнее место, уступив только Венесуэле.

В 2016 году доход страны от выдачи лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых составил около 34,3 млрд тугриков (около $16 млн). Лицензированные компании заплатили в 2016 году налогов на 638 млрд тугриков (около $298 млн по среднему курсу за год). Около 34% выданных в 2016 году лицензий на разработку месторождений пришлось на добычу золота. При этом сколько золота добывается нелегально, точно неизвестно.

На фото: нелегальный старатель. Их называют ниндзя — за зеленые тазики для промывки золота, которые они носят на спине.

Фото: Макс Авдеев

Монголия имеет общую границу с Россией на севере и с Китаем на востоке, юге и западе. Выхода к морю нет. Долететь до столицы — Улан-Батора — из Москвы можно без пересадок за шесть часов и в среднем 20 тыс. руб. Также туда ходит поезд — четырехдневный маршрут проходит по степям и Сибири.

Фото: Макс Авдеев

В совместной российско-монгольской собственности находится Улан-Баторская железная дорога. Ее общая длина — 1815 км. С 2009 года РЖД осуществляет доверительное управление российской долей в предприятии.

В июне 2016 года была подписана программа создания экономического коридора Россия — Монголия — Китай. Она предусматривает реализацию семи проектов развития железнодорожной сети Монголии. Важнейшим является развитие Центрального железнодорожного коридора (Улан-Удэ — Наушки — Сухэ-Батор — Улан-Батор — Дзамын-Удэ — Эрлянь), который рассматривается в качестве основного транзитного маршрута.

Фото: Макс Авдеев

Доходы бюджета Монголии в 2016 году составили 5,8 трлн тугриков (около $2,7 млрд), расходы — 9,5 трлн тугриков (около $4,4 млрд). Дефицит — 3,6 трлн тугриков (около $1,7 млрд).

Последний раз профицитный бюджет в Монголии был в 2010 году. В 2012 году дефицит бюджета вырос до 1,3 трлн тугриков (около $800 млн по среднему курсу за год), в 2013 году он сократился до 224 млрд тугриков (около $124 млн по среднему курсу за год). С 2013 года дефицит бюджета увеличивался.

Товарооборот Монголии в 2016 году составил $8,2 млрд, в том числе $4,9 млрд экспорта и $3,3 млрд импорта (в 2015 году $8,4 млрд, $4,6 млрд и $3,8 млрд соответственно). Доля России в товарообороте составляет 13%, доля Китая — 63% (2015 год).

На фото: стройка в Улан-Баторе.

Программа по ликвидации неграмотности, которая активно проводилась с конца 90-х и заключалась в создании сезонныхшкол-интернатов для детей из семей кочевников, привела к тому, что сегодня меньше 1% населения безграмотны.

Фото: Макс Авдеев

Рост цен в Монголии с декабря 2009 года по декабрь 2016 года составил 82,6%. По итогам 2016 года инфляция составила 1,1%.

Фото: Макс Авдеев

Буддизм вновь стал одним из аспектов национальной самоидентификации монголов после распада СССР. Сегодня около 53% населения страны — буддисты.

Фото: Макс Авдеев

Одна из программ правительства страны — строительство жилья для семей с низкими доходами. В ближайшее время планируется построить и заселить около 100 тыс. квартир.