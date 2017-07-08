Трамп собирается в Англию 8.07.2017, 20:59

Выход из ЕС побудит англичан более активно развивать свои связи с США.

Президент США Дональд Трамп провел сегодня встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, пишет economistua.com.

Похоже, что выход Британии из Евросоюза на руку Соединенным Штатам. Трамп, во всяком случае, напомнил об «особых отношениях», связывающих две англоязычные страны с довоенных времен. Что же касается собственно выхода англичан из ЕС, то Трамп выразил надежду на быстрое заключение крупного торгового соглашения с Лондоном после завершения процедуры выхода.

Торговля США и Англии сохранялась на высоком уровне и в период членства последней в сообществе, но тогда ей мешали определенные ограничения, налагаемые на торговлю со странами, в Евросоюз не входящими.

В свое время президент Франции Ш. де Голль упорно противодействовал вступлению Англии в ЕЭС (так именовался тогда экономический союз шести стран: Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга). Он исходил именно из «особых связей», которые позволили американцам скупить многие английские компании. Благодаря такому положению дел США имели бы возможность оказывать на ЕЭС немалое экономическое влияние, а также и политическое — в силу того, что Лондон всегда послушно следовал в фарватере политики Вашингтона. Штаты ведь и без того имеют очень веский голос в европейских делах — прежде всего благодаря НАТО и наличию в ряде европейских стран своих военных баз (сам де Голль тогда добился ликвидации таких баз во Франции и вывел свою страну из военной организации НАТО).

Когда англичане все же вступили в ЕЭС в начале 1970-х годов, их корпорации (в том числе с большим процентом американского капитала) приобрели контрольные пакеты акций многих компаний во Франции и других странах сообщества. Так что членство Англии в Евросоюзе принесло американцам дополнительные прибыли и не уменьшило их влияния на дела Западной Европы. В последние же два десятилетия оно распространилось и на страны Восточной и Центральной Европы, в большинстве своем вступившие и в ЕС, и в НАТО.

И все же выход из ЕС побудит англичан более активно развивать свои связи с США, а значит, и гарантирует их послушание «рекомендациям» заокеанского партнера.

Трамп также сообщил о предстоящей поездке в Англию, но отказался назвать более или менее конкретные сроки, сказав лишь: «С этим мы разберемся». Т. Мэй почти сразу после инаугурации нового главы США пригласила его с официальным визитом в Лондон.

Поэтому Трамп, подтвердив свое намерение побывать на берегах Темзы, и воздержался пока от упоминания сроков этого события. Время покажет, когда можно будет нанести такой визит без более или менее серьезных осложнений.