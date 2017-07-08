В Москве задержаны более 50 сторонников Навального 2 8.07.2017, 21:34

ФОто: DPA

Задержанные агитировали за одного из лидеров российской оппозиции.

Более 50 человек были задержаны в Москве за участие в акции "Большой субботник" в поддержку Алексея Навального, которая прошла в ряде городов РФ, пишет «Немецкая волна».

Московская полиция задержала более 50 человек, агитировавших в столице за главу "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального на акции "Большой субботник". Об этом в субботу, 8 июля, сообщил "Интерфаксу" координатор столичного штаба политика Николай Ляскин.

По его словам, активистов уже начали выпускать, на некоторых задержанных составляют протокол за нарушение правил организации или проведения митинга. Ранее Николай Ляскин рассказал, что сотрудники полиции без объяснения причин задержания останавливали людей, "выходящих на улицу с шарами и листовками". Он также рассказал, что в кафе, где после блокирования московского отделения предвыборного штаба Навального собрались работающие в нем юристы, прибыл ОМОН.

Позднее пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве сообщило, что в течение дня сотрудники полиции задержали около 70 человек. Их обвинили в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий.

Акция "Большой субботник" приурочена к освобождению Алексея Навального после 25 суток административного ареста. Помимо Москвы, мероприятия прошли в Казани, Костроме, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах России. По данным штаба Навального, задержания также были зафиксированы в Воронеже, Казани и Ставрополе. В Москве пункты раздачи агитационных материалов были организованы на 167 станциях метро.