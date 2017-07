Три совета от белорусского программиста, как провести выходной день 8.07.2017, 21:42

Что посмотреть, почитать и послушать в свободное от работы время.

Если на выходных вы планировали заняться самообразованием, узнать, как добивались успеха самые лучшие компании мира, и понять, почему вы так мало работаете, хотя могли бы больше, – читайте советы белорусского IT-предпринимателя, пишет citydog.by.

– Я сам их использую в жизни каждый день, а его тренинг рекомендую друзьям. Техники из тренингов описаны в книге, которая вышла несколько месяцев назад.

Максим Дорофеев – бизнес-тренер по повышению продуктивности. Консультировал Mail.Ru, «Одноклассники», QIWI, General Satellite, «Лабораторию Касперского». Его даже называли самым эффективным человеком из IT-индустрии.

О чем эта книга. Максим объясняет, почему мы работаем неэффективно – даже если знаем, как правильно работать; почему нам иногда лень думать и у нас «не варит голова». И что все-таки с этим делать. Он не придумал новых правил и способов, просто собрал в одну книгу то, чем сам пользовался в работе. Вот несколько вариантов решения проблем, как экономить свои ресурсы и лучше работать:

Регулярно восстанавливаться

Разгружать рабочую память от нерешенных проблем

Правильно формулировать задачи

Уменьшить частые переключения внимания

Что послушать

Послушать рекомендую аудиокниги, особенно круто, когда книгу читает сам автор. На английском мне понравились Zero to One и Good to Great.

Это книга Питера Тиля – венчурного инвестора и предпринимателя, в прошлом сооснователя и генерального директора PayPal. Сейчас он член Совета директоров Facebook и управляет собственной инвестиционной компанией.

В книге он рассказывает о своем пятнадцатилетнем опыте работы и о том, как сформировать критическое мышление, которое не будет привязано к общепринятым, традиционным взглядам на вещи. Рассматривает проблемы современных стартапов и предпринимательской среды.

Ее автор – Джим Коллинз, американский бизнес-консультант. Он пишет о том, что делали компании, которым удалось стать самыми лучшими, и как они смогли сохранить этот успех.

На русском я иногда слушаю подкаст «Рунетология» – интервью с IT-предпринимателями.

Что посмотреть

Первый сезон «Черного зеркала» запустили шесть лет назад. Каждая серия никак не связана между собой по сюжету или времени, там даже актеры каждый раз новые. Это своеобразная сатира на ту жизнь, которой живет современное общество, а если конкретнее, то это влияние информационных технологий на наши отношения.