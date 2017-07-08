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Макрон анонсировал проведение климатического саммита

  • 8.07.2017, 21:58
Эммануэль Макрон

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой двадцатки» достигли компромисса по вопросам климата.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение саммита по климату 12 декабря.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на французского лидера.

«Макрон анонсировал проведение климатического саммита 12 декабря», — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой двадцатки» достигли компромисса относительно Парижского соглашения по климату в заключительном заявлении.


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