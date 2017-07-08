В Выгонищах вспоминали Первую мировую войну 8.07.2017, 22:12

Фото: «Радыё Cвабода»

Cотни человек стали свидетелями уникального реконструкторского фестиваля.

В деревне Выгонищи на Брестчине состоялся реконструкторский фестиваль событий Первой мировой войны, передает «Радыё Cвабода».

Сотни зрителей съехались на мероприятие, чтобы посмотреть, как в Выгонищах 100 лет назад происходили бои. Реконструкция в Выгонищах происходит на том месте, где во времена Первой мировой войны была линия фронта, и теперь на своих местах сохранились тогдашние немецкие укрепления.

Война в Выгонищи пришла в 1915 году, и два года здесь проходили окопные, позиционные бои.

В ходе реконструкции зрителям показали не только моменты боев, но и братание между российскими и немецкими солдатами, которые происходили часто в период Первой мировой войны. Как рассказали реконструкторы, враждующие стороны в Выгонищах выходили из окопов и совместно отмечали религиозные праздники. А на следующий день стреляли друг в друга из окопов.

Зрителям реконструкции в Выгонищах рассказали, что именно здесь воевал и был награжден знаменитый российский поэт Николай Гумилев.

Фото: «Радыё Cвабода»

Фото: «Радыё Cвабода»

Фото: «Радыё Cвабода»

Фото: «Радыё Cвабода»

Фото: «Радыё Cвабода»

Фото: «Радыё Cвабода»

Фото: «Радыё Cвабода»

Фото: «Радыё Cвабода»

Фото: «Радыё Cвабода»