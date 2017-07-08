Как Кричевский район поставил на уши всю страну 8.07.2017, 22:28

Фото: svaboda.org

Жители райцентра продолжают добиваться смены руководства.

27 июня в адрес председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского и президиума Кричевского райсовета направлено обращение от имени 418 кричевлян, которые просят «решить вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания В. Сысоева на посту руководителя исполнительной власти района», пишет «БелГазета».

Инициативная группа, приступившая к сбору подписей в феврале и рассказавшая об этом в негосударственных СМИ, решила не продолжать работу в связи с наступлением летнего сезона и пониманием того, что «страх перед властью покинул еще не всех». В то же время инициаторы прекрасно понимают, что 418 человек, не побоявшихся указать свои фамилии и адреса, для небольшого 26-тысячного города в белорусских реалиях - почти революция.

Да и способ смещения надоевшего руководителя во многом уникален для РБ.

Суть обращения

«После того, как в конце октября 2011г. председателем Кричевского райисполкома был утвержден В. Сысоев, и без того плачевное состояние экономики и социальной сферы нашего района стало ухудшаться ускоренными темпами. Прекратил функционировать старый цементный завод, ликвидировано Кричевское райпо, Кричевский ОРС Могилевского отделения БелЖД, ДСПМК-102, СРУП «Кричевская СПМК-113», Кричевское УК ДПП «Ремстрой», УКП «Кричевмежрайтранс», обанкротились ОАО «Кричевгрузавто», КСУП «Бель».

Руководством района не принимаются адекватные и эффективные меры по вопросам трудоустройства граждан на основе открытия новых рабочих мест. По информации комитета по занятости, труду и социальной защите облисполкома, Кричевский район является самым напряженным в области по ситуации на рынке труда после Могилева и Бобруйска. Кроме СПК «Колхоз им. Суворова», практически все остальные сельскохозяйственные организации района находятся на грани банкротства. Это в полной мере подтверждается публикацией статьи «Оздоровить нельзя банкротить» в номерах 107-109 «Сельской газеты» за сентябрь 2016г.

За последние годы в районе сократилось количество коммерческих организаций и ИП.

Кричевский район стал некомфортным для проживания. Такой вывод сделала газета «Могилевские ведомости» в материале по итогам проведения в Кричеве выездного заседания Могилевского облисполкома летом 2015г. Все это является результатом неэффективной организации работы местного райисполкома во главе с председателем В. Сысоевым. Считаем необходимым решить вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания его на посту руководителя исполнительной власти района в соответствии с действующим законодательством РБ».

Назначение Василия Васильевича

Порядок назначения председателей исполкомов в Беларуси простой и понятный. Глава государства дает свое согласие на назначение той или иной фигуры на должность. Об этом сообщается в печати. После этого депутаты местного Совета должны согласованную фигуру утвердить либо отказать в утверждении. Последний акт, по сути, формален - еще не было прецедентов, чтобы депутаты возразили президенту. Так было и в Кричеве - 25 октября 2011г. внеочередная сессия райсовета единогласно утвердила Василия Сысоева на посту председателя исполкома.

В официальной биографии указано, что Василий Васильевич родился 21 апреля 1969г. в деревне Николаевка-2 Могилевского района, окончил СШ N15 Могилева, сельхозакадемию в Горках, служил в армии, работал главным инженером в колхозе «Советская Белоруссия» в Горецком районе, замдиректора совхоза «Восток», председателем колхоза, зампредседателя СПК «Овсянка», зампредседателя Чаусского райисполкома, зампредседателя по механизации Могилевского облсельхозпрода. Женат, имеет дочь.

Время надежды

Предшественник Сысоева на посту председателя Кричевского райисполкома - Иван Пракопов - довел район до состояния, когда его «нужно было возрождать». Фраза принадлежит не местным оппозиционерам или журналистам, а помощнику Александра Лукашенко по Могилевской области, главному инспектору по кадрам Геннадию Лавренкову. Впрочем, на кого ему обижаться, если только не на самого себя: ни одно серьезное кадровое назначение в области без его визы не обходилось и не обходится.

Пракопов начал превращать Кричев из индустриального города в «агрогородок» - при нем прекратили свое существование мясокомбинат и маслозавод. Василий Сысоев, надо понимать, должен был негативную ситуацию исправить.

Вначале новый назначенец действительно «развернулся». Много ездил по району, встречался с людьми, пытался выслушивать и решать проблемы. Практиковал встречи во дворах жителей. В интервью райисполкомовской «Кричевской жизни» польстил кричевлянам, назвав их «золотыми».

Первые полгода работы были пиком популярности нового лидера района - многие им восхищались, а негосударственная газета «Вольны горад», по сути, установила мораторий на его критику.

Вот как он видел свои задачи, если судить по большому интервью «Предприятия должны динамично развиваться и чувствовать себя экономически самостоятельными» газете «Земля и люди» 27 июня 2012г.:

«Приступив к работе в районе, я начал с того, что вник в ситуацию, ознакомился с положением дел города и села. Помог опыт прежней работы… Было сделано что-то вроде ревизии обстановки в районе по всем направлениям: состояние экономики, социальное обеспечение, положение с жилищным фондом. Предстояла задача вывести район на надлежащий уровень развития социально-экономического положения в целом, обратив особое внимание на состояние аграрной отрасли, строительство второй очереди ОАО «Кричевцементношифер», что очень важно в государственном масштабе».

А вот что говорил Сысоев о старом цементном заводе (интервью сопровождает фото завода с дымящими трубами): «Флагман - градообразующее предприятие - наш кричевский цементный. Впечатляющие объемы производства - только цемента более 1 млн. 800 тыс. тонн произведено в прошлом году… Функционирует успешно, продукция востребована, за ней стоит очередь. Оно дает работу более двум тысячам кричевлян, а если умножить на три (членов семьи), то получится очень значительное количество. Средняя зарплата на сегодня почти достигла планки в четыре миллиона рублей. При этом рост производительности труда здесь - более 300% к уровню прошлого года».

О преобразованиях на селе: «В ближайших планах намечено внедрение новых технологий, в первую очередь, в животноводстве… Начнем внедрять хозрасчет, особенно на фермах с доильными залами. Ведем строительство пяти практически новых ферм… Все это даст тот рывок в животноводстве, которого мы ожидаем… к 1 декабря задача, поставленная губернатором, получить с этих ферм по две тонны молока будет выполнена».

О кадровой политике: «Очень высокие требования в настоящее время к кадрам, и они справедливы. Президент Александр Лукашенко поставил задачу - не стоять на месте, а развиваться, не останавливаясь на достигнутом. Кто этого не понимает, должен уступить место профессионалу, знающему свое дело и понимающему насущные задачи времени».

Гладко только на бумаге

Позади пятилетка работы Василия Сысоева на своем посту. От его былой популярности не осталось и следа. Услышав его фамилию, люди, как правило, плюются. Его кадровая политика напоминает чехарду - любимчики либо доводят предприятия до банкротства, либо становятся фигурантами уголовных дел, а вот ненавистные ему - сравнительно успешны. Но если оказался не угоден председателю - работы в Кричеве тебе не видать. Примеров предостаточно.

В 2013г. надели наручники на гендиректора ОАО «Кричевцементношифер», члена исполкома, «Человека года» и «настоящего лидера» Леонида Скоцкого за коррупционное преступление - взятки. Полторы сотни (неофициально - гораздо больше) рабочих и ИТР несли ему подношения, а Сысоев, руководитель комиссии по противодействию коррупции, имея в подчинении (являлись членами исполкома) начальников РОВД и УКГБ, ничего не знал. К слову, не прошло и двух лет, как старый цементный завод, ставший заложником экономических игр власти, приказал долго жить. Сотни рабочих оказались на улице.

В 2014г. КГК обнаружил в УКПП «Коммунальник», которым руководил назначенец и друг Сысоева Сергей Гордеев, хищения почти на 3 млрд. неденоминированных рублей, а СК возбудил уголовное дело по факту злоупотреблений при закупке щебенки, но следователи еще долго не покидали здания коммунхоза. Однако Гордеев лишь потерял должность в Кричеве, благополучно переехав на непыльную работу в соседние Чаусы. Излишне говорить, что «доброта» правоохранителей распространятся далеко не на всех.

Немного цифр, характеризующих работу Сысоева по выполнению программы социально-экономического развития района в период 2011-15гг. Номинально начисленная зарплата должна была вырасти в сравнении с 2010г. в 2,75 раза. По факту сократилась с $485 до $350 в эквиваленте. В экономике было занято 14,6 тыс. человек, стало - 12,5 тыс. (данные на май 2016г.). Жилья должно было быть введено 74 тыс. кв.м, факт - 42 тыс. кв.м. Молока должны были произвести 44,5 тыс.т., произвели - 12,7. Мяса запланировали в 3,84 тыс.т, факт - 1,5 тыс. Население района продолжало уменьшаться. Выездное заседание облисполкома констатировало - Кричевский район стал некомфортным для проживания.

В начале 2017г. стало известно, что Василий Сысоев получил выговор от председателя Могилевского облисполкома по итогам работы за 2016г. - Кричевский район в рейтинге социально-экономического развития упал с 6-го на 20-е место - предпоследнее в области. А уже в феврале инициативная группа приступила к сбору подписей за отставку председателя райисполкома - терпеть дальше уже было нельзя.

Однажды

Группа кричевлян пригласила Сысоева попариться в бане и поговорить о качестве услуг по помывке - в городе «банный вопрос» всегда стоял остро. Вертикальщик от совместного принятия пара уклонился, прислав лишь письмо, мол, печь отремонтирована, краны починили. При помощи такого незамысловатого теста кричевляне поняли, что Сысоев боится быть отхлестанным вениками за «все хорошее» и… подписались за его отставку.

P.S. Среди подписантов под обращением за отставку Сысоева - бывшие милиционеры, пенсионеры, предприниматели, рабочие и сельчане, вынужденно безработные. Они хотят, чтобы их представитель был приглашен на сессию райсовета, где будет рассматриваться обращение, и чтобы итоговое решение было опубликовано в областной газете «Могилевские ведомости» и районной - «Кричевская жизнь».