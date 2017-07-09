Генерал Макмастер: США и не рассчитывали что-то решить на встрече с Путиным 1 9.07.2017, 8:14

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Фото: Википедия

Советник Трампа сделал уничижительное для правителя РФ заявление.

Советник Трампа рассказал о результатах встречи президентов России и США

Никаких проблем в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге решено не было, этого никто не ждал, речь шла о запуске диалога по сложным вопросам, заявил советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер.

"Никакие проблемы решены не были. Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которым мы начинаем работать вместе", — сказал он, заявление приводится в пресс-релизе Белого дома (перевод – ria.ru).

По словам Макмастера, начало было положено, в частности, в совместной работе двух стран по Сирии.

"Это самое начало усилий по достижению некоторой степени стабильности в части Сирии, чтобы начать добиваться там результата, который положит конец человеческим страданиям, который приведет к прочному политическому урегулированию хотя бы в частях этой измученной страны", — пояснил он.