В Польше госпитализировали Леха Валенсу 1 9.07.2017, 8:17

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Лех Валенса

Ближайшие дни экс-президент страны проведет в кардиологическом отделении Гданьского медицинского университета.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса был госпитализирован в кардиологическое отделение Гданьского медицинского университета из-за проблем с сердцем. Об этом в субботу, 8 июля, заявил сын бывшего главы государства Ярослав Валенса. По его словам, анализы больного "тревожны", а сам Лех Валенса слаб

Бывший польский президент также сообщил о госпитализации на своей странице в социальной сети Facebook. Есть вероятность, что он некоторое время останется под наблюдением врачей. 10 июля политик собирался принять участие в большой демонстрации в Варшаве.

Ранее сообщалось, что бывший президент Польши страдает от ишемической болезни сердца, недостаточности левого желудочка, сахарного диабета 2-го типа и нарушения зрения.