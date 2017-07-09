Названы лучшие фото, сделанные с помощью дронов 9.07.2017, 8:32

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Фото с сайта onliner.by

В конкурсе, в жюри которого вошли редакторы National Geographic, приняли участие тысячи профессиональных фотографов и энтузиастов.

Организаторы International Drone Photography Contest назвали лучшие фотоснимки, сделанные с помощью дронов. В конкурсе принимали участие тысячи профессиональных фотографов и энтузиастов, сообщает onliner.by.

В состав жюри вошли представители National Geographic, которые оценивали работы с точки зрения художественной ценности и качества.

В конкурсе были представлены ряд категорий: «Природа», «Люди», «Городская жизнь» и «Креативность». В каждой жюри выбрало трех победителей.

Очевидно, что с появлением всевозможных типов миниатюрных беспилотных летательных аппаратов, которые теперь доступы не только военным или специализированным организациям, границы творчества и возможностей значительно расширились. Этот факт демонстрируют снимки-победители International Drone Photography Contest.

Природа

Фото с сайта onliner.by

Фото с сайта onliner.by

Фото с сайта onliner.by

Люди

Фото с сайта onliner.by

Фото с сайта onliner.by

Фото с сайта onliner.by

Городская жизнь

Фото с сайта onliner.by

Фото с сайта onliner.by

Фото с сайта onliner.by

Креативность

Фото с сайта onliner.by

Фото с сайта onliner.by