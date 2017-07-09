Названы лучшие фото, сделанные с помощью дронов
- 9.07.2017, 8:32
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В конкурсе, в жюри которого вошли редакторы National Geographic, приняли участие тысячи профессиональных фотографов и энтузиастов.
Организаторы International Drone Photography Contest назвали лучшие фотоснимки, сделанные с помощью дронов. В конкурсе принимали участие тысячи профессиональных фотографов и энтузиастов, сообщает onliner.by.
В состав жюри вошли представители National Geographic, которые оценивали работы с точки зрения художественной ценности и качества.
В конкурсе были представлены ряд категорий: «Природа», «Люди», «Городская жизнь» и «Креативность». В каждой жюри выбрало трех победителей.
Очевидно, что с появлением всевозможных типов миниатюрных беспилотных летательных аппаратов, которые теперь доступы не только военным или специализированным организациям, границы творчества и возможностей значительно расширились. Этот факт демонстрируют снимки-победители International Drone Photography Contest.
Природа
Люди
Городская жизнь
Креативность