«Немецкая волна»: ПА ОБСЕ подложила горькую пилюлю для властей Беларуси 2 9.07.2017, 9:09

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Роль принимающей страны не спасла: на сессии ПА ОБСЕ в Минске принята малоприятная для властей Беларуси резолюция.

Прогнозы некоторых белорусских чиновников и парламентариев о том, что на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), проходящей 5-9 июля в Минске, не будут приняты неприятные для властей Беларуси резолюции, не оправдались, сообщает «Немецкая волна».

Участники сессий обсудили две резолюции, касающиеся ситуации в республике - представленные литовской и шведской делегациями. Литовский вариант был посвящен исключительно Беларуси, шведские коллеги «белорусский вопрос» включили в общую резолюцию о положении в Восточной Европе.

Критиковать надо!

«Резолюции содержали похожие пункты, и, чтобы аккумулировать внимание на одной из них, выбрали вариант, предложенный шведом Кристианом Хольмом Баренфельдом», - пояснил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артур Герасимов. В итоге на заседании Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам 8 июля была одобрена резолюция о ситуации в Восточной Европе, в которой, помимо критики Азербайджана и России, есть критические замечания в адрес Беларуси. Минск критикуют за системное нарушение прав человека.

«Есть много коллег, полагающих, что не надо критически обсуждать проблемы страны, принимающей сессию ПА ОБСЕ. А я считаю, что обсуждать надо.

Принимающая сессию страна должна показывать пример и надо не бояться говорить о проблемах», - заявил Лауринас Кащюнас, автор варианта резолюции по Беларуси, которую по решению Постоянного комитета ОБСЕ, сняли с повестки дня.

По словам литовского парламентария, предложенная им резолюция «открыла зеленый коридор» для принятия итогового документа. «Как и в моей резолюции, в ней идет речь о пакете мер, которые необходимо предпринять во имя реальной демократизации, а не ее имитации», - сказал он.

Что говорится в резолюции

«Нарушения прав человека в Беларуси носят системный и структурный характер, о чем наглядно свидетельствует централизация законодательной и исполнительной власти в руках президента, указы которого являются основным законодательным механизмом в стране, что подрывает роль парламента», - говорится в тексте итогового документа.

Также с сожалением отмечается, что «выборы» в Беларуси, включая президентские в октябре 2015 года и парламентские выборы в сентябре 2016-го, «не были ни свободными, ни честными». В этой связи авторы документа указывают на «введение ограничений на свободу собраний, включая почти фактический запрет на проведение пикетов, демонстраций и митингов представителями гражданского общества и оппозиционных групп в Беларуси».

Содержится в резолюции и осуждение недавних массовых арестов в Беларуси и нарушения права на демонстрации, принятие серии репрессивных законов, ограничивающих основные права на свободу собраний, выражения мнений и ассоциации. Резолюция также осуждает освобождение от судебного преследования сотрудников КГБ.

Кроме того, в документе с «глубоким сожалением» отмечается отсутствие свободы СМИ в Беларуси, включая рост количества случаев притеснения журналистов, ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета законы, избирательное применение правосудия по отношению к независимым журналистам.

Представители ПА ОБСЕ призвали белорусское правительство «незамедлительно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных в Беларуси, включая условно осужденных и ограниченных в свободе передвижения лиц, а также обеспечить полное восстановление их гражданских и политических прав». Кроме того, ПА ОБСЕ призывает незамедлительно «отозвать все вынесенные приговоры к смертной казни и приступить к работе по ее отмене».

У резолюции нет цели изолировать Беларусь

«Все, что содержится в резолюции, мы говорили нашим белорусским коллегам, - сказал председатель комиссии по политическим вопросам парламента Швейцарии Филиппо Ломбарди. - В приватных беседах за эту неделю в Минске мы обсудили больше вопросов, чем на официальных слушаниях, в том числе с представителями оппозиционных партий и гражданского общества».

Такие встречи, и сама сессия, по его мнению - это возможность обсудить проблемы, предложить решения, «а иногда и оказать давление на правительства».

Участники сессии подчеркнули, что принятая резолюция - документ, прислушаться к которому - в интересах Беларуси. «Для международного сообщества нет никакого смысла изолировать Беларусь, - сказал Филиппо Ломбарди, - и нет никакой пользы для Беларуси в самоизоляции».