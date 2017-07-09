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Белорусская гимнастка завоевала золото на международном турнире в Берлине

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  • 9.07.2017, 9:22
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Екатерина Галкина
Фото: "Прессбол"

Для Екатерины Галкиной выступление в многоборье стало лучшим результатом в текущем сезоне.

Один из лидеров сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина заняла первое место в многоборье на этапе Кубка мира в категории "челлендж", сообщает БелТА.

На старте состязаний в многоборье после упражнений с обручем и мячом белоруска получила 35,950 балла и уверенно лидировала.

Во второй части многоборья Екатерина Галкина за композицию с булавами получила 18,000 очков. Упражнение с лентой судьи оценили в 17,200 балла.

По сумме четырех выступлений с результатом 71,150 балла белоруска поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Второе место заняла россиянка Юлия Бравикова (70,150) и ее соотечественница Екатерина Селезнева (68,750).

Для Екатерины Галкиной золотая медаль в многоборье в Берлине - лучший результат в текущем сезоне.

Бронзовую награду в копилку сборной Беларуси принесла команда в групповых упражнениях. Анастасия Рыбакова, Мария Котяк, Анна Гайдукевич, Анна Швайба, Маргарита Овадинская и Арина Цицилина получили 35,300 балла и уступили лишь Украине, занявшей второе место (36,050), и россиянкам (37,200) - первое место. В заключительный день турнира категории «челлендж» состоятся финалы в отдельных видах.


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