Что за брюнетка сопровождала диктатора на Купалье в Александрии? 43 9.07.2017, 9:27

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Пользователи сети обратили внимание на «непротокольный» наряд женщины.

Во время праздничного купальского концерта в Александрии по правую руку от Александра Лукашенко сидел младший сын Коля, а по левую руку — молодая брюнетка, которую пользователи интернета пока не идентифицировали. Однако многие обратили внимание на «непротокольный» наряд молодой женщины.

Слева на кадре вице-премьер Василий Жарко, справа от брюнетки — помощник Лукашенко Николай Корбут. Неизвестную брюнетку рядом с диктатором запечатлела пресс-служба Лукашенко.