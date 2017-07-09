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Что за брюнетка сопровождала диктатора на Купалье в Александрии?

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  • 9.07.2017, 9:27
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Пользователи сети обратили внимание на «непротокольный» наряд женщины.

Во время праздничного купальского концерта в Александрии по правую руку от Александра Лукашенко сидел младший сын Коля, а по левую руку — молодая брюнетка, которую пользователи интернета пока не идентифицировали. Однако многие обратили внимание на «непротокольный» наряд молодой женщины.

Слева на кадре вице-премьер Василий Жарко, справа от брюнетки — помощник Лукашенко Николай Корбут. Неизвестную брюнетку рядом с диктатором запечатлела пресс-служба Лукашенко.


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