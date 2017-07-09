Все смешалось в доме Путяры 7 Александр Сотник, sotnik-tv.com

9.07.2017, 9:40

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Ничто уже не спасет лубянского Добби от свободного плавания.

Говорят, что перед смертью мозг человека демонстрирует умирающему картинки уже прожитой жизни. Перед его глазами, как в калейдоскопе, проносятся наиболее яркие моменты, заставляя заново проживать уже пережитое. А потом на организм обрушивается вечный мрак неизвестности.

Похоже, с нашей умирающей империей происходит то же самое. И вот обреченное население уже захлебывается от эйфории предсмертных галлюцинаций. И Пушкин плачет от восторга в объятиях товарища Сталина, и Гагарин празднует великую Победу за хлебосольным путинским столом, и Малюта Скурато в обнимку с Берией принимают присягу у птенцов Золотова…

Все смешалось в доме Путяры: убийцы и жертвы, воры и судьи. Нехватка финансового воздуха, вызвав экономическую асфиксию, сыграла с дерзкими последышами Аль Капоне дурную шутку. Они-то думали, что накажут Запад своими контрсанкциями, а вместо этого обрекли собственное население на принудительную диету, состоящую из отрубей да пальмового масла.

Расчет почти оправдался: запуганное до полусмерти стадо "совков" пока еще способно терпеть "тяготы и лишения" – лишь бы его не больно лупцевали. Продажные советские фурии за сущие гроши еще готовы врываться в предвыборные штабы "черта" Навального, по заказу громя все на своем пути.

Политическая проституция – образ жизни среднестатистического "совка". А таких "совков" – подавляющее большинство. Но "если завтра война" – серьезная и по-настоящему горячая – проститутки не помогут. Они разбегутся по норам, попрячутся по углам, и ни одна особь не рискнет высунуть оттуда свою пугливую мордочку.

Это когда ничто не угрожает они готовы дефилировать в "колорадских нарядах", соблазнительно обнажая перед клиентом патриотические ляжки. Ролевые игры с фаллическими ракетами и элементами сталинского садо-мазо – вполне приемлемы и прописаны в прейскуранте политического дома терпимости. Но если всерьез запахнет жареным – увольте. Нет такой цены, чтобы ради мафиозных извращенцев рисковать натруженными формами.

Здесь вам не северокорейский лепрозорий, где малейшее сомнение в правильности линии партии и правительства влечет за собой расстрел. У нас – публичный дом для сумасшедших, и подставлять свою тощую задницу "за просто так" никто не собирается. Без денег Путин – никакой не любимый клиент, а обанкротившийся оборванец с неприятным перегаром, и жрицы советской любви живо вышвырнут его из убогого заведения, обратив свои нежные взгляды в сторону нового посетителя. А хотя бы и того же Навального. Лениво возлягут, блеснут взором с томной поволокой и непременно соблазнят.

Если еще год назад (до избрания Трампа президентом США) насчитывалось около дюжины сценариев краха путинской джамахирии, то сегодня выбор сузился, собственно, до двух: "принципа домино" – когда все рушится быстро, но пошагово (костяшка за костяшкой), и "цунами" – когда высокая волна одномоментно сметает все на своем пути. И больше сценариев нет. Коридор возможностей отныне не позволяет кремлевским бонзам никаких маневров. Для его сужения постарались все: и военные, и дипломаты, и экономисты. Да и само население, вечно одобряющее и пугающееся собственной тени.

Последние заявления посла США в ООН Никки Хейли не оставляют Кремлю ни единого шанса на изящный выход из сирийского и северокорейского кризисов. В Вашингтоне принято волевое решение (додавить русскую мафию https://charter97.org/ru/news/2017/6/9/252607/) посредством вывода из политической игры намозоливших глаза "плохих парней": Ким Чен Ына и Башара Асада. Сказано главное и вслух: пролонгация дружбы с пухлячком Кимом повлечет за собой новые санкции, а за применение Асадом химического оружия против собственного населения всю полноту ответственности понесет именно Россия, как основной союзник долговязого диктатора.

При этом счет идет даже не на недели – на дни. Заявление США о том, что последняя ракета, запущенная КНДР, относилась к разряду баллистических и в теории могла поразить территорию Аляски, не оставляют сомнений в решимости американцев наконец разобраться с северокорейским жировиком посредством современной военной хирургии. И это – очень плохой знак для развоевавшегося кремлевского плешивца. А если сирийский "кореш Вовочки" рискнет повторить химическую атаку – никто ничего уже доказывать не станет, ибо основной гаденыш назначен. И это – Путин.

Надежды на романтическую встречу с Трампом на полях G20 иллюзорны. Она превратится в коллективное избиение несчастного Добби, где Трамп будет держать фигуранта за обе руки, а остальные участники измордуют лубянского младенца по самую Гаагу. Все это политическое "мочилово" будет происходить под восклицания прикормленных итальянцев mammamia! и молчаливую загадочную улыбку "стратегического партнера" Си. Жертве останется лишь расслабиться и уповать на то, что его сбережения, припрятанные в брюхе китайского дракона, не будут переварены, и, в случае выхода из игры, вернутся – пусть даже и без процентов. Но дракон – животное мифическое, он ничего гарантировать не станет. Для него былые бренные влюбленности – розовый дым, легко растворяющийся в атмосфере Поднебесной. И, наконец, после того, как ребра будут сломаны и морда разбита, Трамп отпустит потерпевшего со словами «Добби свободен»…

Для Запада уже не секрет, что страшилки о великой ядерной мощи питерской «братвы» - из разряда россказней для старых кумушек, лузгающих семечки у провинциального подъезда. «Новейшие ракетные разработки» КНДР, созданные при непосредственном участии российских яйцеголовых милитаристов, грохаются одна за другой с истошным шипением «на кого Ын пошлет». Между тем, советские ракеты уже давным-давно вышли из строя, а бряцание тухлыми ядерными яйцами заставляет мировое сообщество зажимать нос, хотя глаза все равно режет неистово. Игра по этим устаревшим обамовским правилам должна была однажды завершиться, и вот она подходит к концу.

Но это все – дела внешние. А внутри они еще прекрасней. Фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России. Денег нет даже на то, чтобы поддерживать умирающий рубль, который до сих пор усиленно мумифицировали всеми художественными средствами визажистов Центробанка. И вот Минфин сообщил, что прекращает скупать валюту на внутреннем рынке. Экономисты еще пытаются успокаивать население мантрами о том, что «ничего страшного не произойдет, мы летим в плановом режиме». Но экономика уже прибита к кресту и близка к вознесению на небеса. Насколько зрелищно она вознесется – можно только гадать. Кремлевские евангелисты могут придумать что угодно: от новейшей «павловской реформы», воспоминания о которой до сих пор будоражат постсоветское воображение – до отчаянного последнего хапка «псевдо-ельцинской деноминации», когда инфляция разгонится до умопомрачительной скорости.

Принципиальные сроки запуска сценария с костяшками «экономического домино» уже обозначены: это – август 2017-го. Шок для населения обеспечен. Для вывода его из этого состояния у Путина еще есть шприц с адреналином в виде «политической чрезвычайки». Но никто не даст гарантии, что эта инъекция не вызовет того самого цунами, упомянутого выше. И если два сценария сольются в один – ничто уже не спасет лубянского Добби от свободного плавания – прямиком в коллектор, где его и утопят в сточных водах свои же вчерашние соратники.

Александр Сотник, sotnik-tv.com