Какие квартиры можно снять в Минске до $200 6 9.07.2017, 9:54

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В большинстве из них можно снимать артхаусное кино о жизни советской интеллигенции, но риелторы обращают внимание на один интересный факт.

Пролетела почти половина лета (или осталась половина — в зависимости от мировоззрения), а это значит, что неприхотливые студенты вот-вот должны бы зашуршать в поисках жилья и поднять цены на аренду раза эдак в полтора. Но уже второй год подряд система дает сбой и стоимость недорогих вариантов съемного жилья не поднимается ни на йоту. Риелторы агентства «Твоя Столица» утверждают, что цены уже достаточно давно держатся примерно на одном уровне, и сегодня однокомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой можно найти даже за $150. Журналисты onliner.by заглянули в базу аренды квартир, чтобы узнать, на что можно рассчитывать за скромные $150—200.

Как оказалось, бюджетных предложений действительно достаточно много. Конечно, в большинстве таких квартир можно снимать артхаусное кино о жизни советской интеллигенции, но несколько вариантов выглядят вполне приемлемо.

Квартира на Фабрициуса за $160

Фото: onliner.by

Квартира находится недалеко от станции метро «Институт культуры», в «сталинке». Судя по карте, до метро можно дойти всего за семь минут. В «однушке» установлены окна ПВХ, металлическая дверь, есть газовая плита, холодильник, шкаф-купе, диван, в ванной установлена стиральная машина. Жилье сдается через агентство на длительный срок.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

«Однушка» возле метро «Пушкинская» за $190

Фото: onliner.by

Квартира на проспекте Пушкина, 34, также сдается через агентство. Дом находится в шаговой доступности от станции метро «Пушкинская», в жилище есть все необходимое: мебель, бытовая техника, интернет. На фото комната выглядит довольно аккуратно и ухоженно.

Фото: onliner.by

Жилище за $200 для тех, кто любит дорогу

Фото: onliner.by

Следующий вариант хоть и находится далековато (в Лошице у самой МКАД), зато привлекает наличием всего, что нужно для жизни: мебель в комнате, шкаф-купе в прихожей, кухонный гарнитур, стиральная машина, интернет. В описании агент указывает на хорошее транспортное сообщение в районе. Судя по карте, от Игуменского тракта, 18, добраться до центра на общественном транспорте можно за 30—40 минут.

Фото: onliner.by

Скромная «однушка» в Каменной Горке за $200

Фото: onliner.by

«Однушка» на Колесникова, 8, недалеко от парка Уго Чавеса, который вот-вот должны закончить, выставлена совсем недавно. Панелька находится в нескольких остановках от станции метро «Каменная Горка». В противовес всей необходимой мебели и бытовой технике есть одно ограничение: только без домашних животных.

Фото: onliner.by

$170 за жизнь в Уручье

Фото: onliner.by

Квартира на улице Никифорова, 25, находится совсем недалеко от станции метро «Уручье». Здесь есть все, кроме телевизора: встроенная кухня, холодильник, зеркальный шкаф-купе в коридоре, диван, комод, журнальный столик в комнате, стиральная машина в свежеоблицованном санузле.

Фото: onliner.by

А сколько вы сейчас платите за квартиру? – пишите в комментариях.