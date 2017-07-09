В Гамбурге во время протестов задержали почти 300 человек 9.07.2017, 9:59

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Фото: HTB

Выступления против «автократов на G20» продолжались до сегодняшнего утра.

Правоохранительные органы Гамбурга сообщил, что с начала массовых беспорядков, которыми сопровождалось проведение в городе саммита «большой двадцатки», были задержаны 288 человек, ровно половина из них уже арестована, сообщает ВВС.

Ранее были сведения о 100 задержанных, из которых 43 были помещены под арест. Со стороны полиции, по последним данным, пострадали 285 человек.

Столкновения в городе продолжились и в ночь на воскресенье. Только около 4:30 утра по минскому времени полиция написала в своем официальном «Твиттере», что ситуация на улицах успокоилась.

Полиция ранее просила очевидцев загружать на специальный портал фото и видео с акции, чтобы правоохранители смогли опознать нарушителей.

В пресс-релизе правоохранителей говорится, что протестующие были вооружены, в частности, «коктейлями Молотова», кидались вынутыми из мостовой камнями и ранили некоторых сотрудников правоохранительных органов из рогаток.

В Гамбурге 7 и 8 июля проходил саммит «большой двадцатки»: в город съехались главы государств, были существенно усилены меры безопасности.

Гамбург знаменит своей традицией массовых протестов. В городе существуют традиционно «левые» районы, где живет множество активистов. Протесты против саммита начались еще 6 июля - тогда, по данным полиции, в них участвовали около 12 тысяч демонстрантов.