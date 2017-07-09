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Видеофакт: Программист запустил «Тетрис» на паяльнике

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  • 9.07.2017, 10:09
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Пользователь Github под ником Joric создал игру «Тетрис» для паяльника TS100.

Он опубликовал инструкцию по ее установке, а также разместил видеоролик на собственном YouTube-канале, сообщает kv.by.

Паяльник обладает экраном и возможностью прошивки с компьютера через USB-порт, благодаря чему и удалось портировать культовую игру. Управление осуществляется с помощью двух кнопок на корпусе.

«Тетрис» — популярная электронная игра, ее создал программист Алексей Пажитнов в СССР в 1984 году. Она быстро распространилась по миру благодаря офисным сотрудникам и в 1989 году стала одной из флагманских игр портативной консоли Game Boy от японской Nintendo.


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