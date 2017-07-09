«Диктат превращается в маразм, густые брови Брежнева отдыхают в сторонке» 3 9.07.2017, 10:40

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Фото: svaboda.org

На осенних акциях протеста надо будет «подлечить» засидевшуюся у руля власть.

Белорусский Национальный Конгресс провел встречу в Гродно, чтобы проинформировать о своей деятельности.

Во встрече приняли участие представители Рады БНК Сергей Веремеенко, Вячеслав Сивчик и Николай Статкевич.

В небольшом зале собрались несколько десятков активистов. Люди пришли совершенно разные - молодые парни в майках с «Погоней», мужчины под 40, с интересом слушающие выступающих, пожилые женщины, пишет сайт belaruspartisan.org.

Вся надежда на регионы

«В Минске нам не удалось объединить оппозицию, мы вели переговоры с представителями разных сил полгода, но так ни к чему не пришли, мы поняли, что это саботаж. Но в регионах другая ситуация, люди здесь консолидируются, создаются коалиции с представителями всех политических движений», - сказал во время встречи Николай Статкеивич.

Сегодня создано 14 региональных коалиций.

«Еще я не исключаю внешнее влияние со стороны власти, которое мешает нашему объединению», - отметил Статкевич.

Приостановление декрета №3, освобождения по «делу патриотов»

Лидеры БНК рассказали о своей деятельности за год.

«Мы сразу приняли стратегию давления на власть: организовать и направить растущий социальный протест с целью заставить власть демократизировать политическую и экономическую жизнь.

Когда мы в 15 марта минувшего года принимали такую стратегию, нас спрашивали - какой социальный протест, где вы его увидели? Но нужно уметь прогнозировать, знать ситуацию, людей, их настроение. Мы спрогнозировали социальный протест, подготовились к нему и подготовили механизм реализации, показали его людям. Мы выходили на акции, показывали людям, как нужно делать. Это лучше, чем принимать резолюции и ходить на выборы. Мы отвоевали людям в центре площадку для протеста. Люди в начале года воспользовались этим, вышли в центры городов», - сказал Николай Статкевич.

То, что власть приостановила действие декрета №3, стало заслугой выходивших па мирные акции протеста белорусов.

«То, что декрет №3 приостановлен - это заслуга активистов, которые выводили людей на массовые акции по всей Беларуси. Мы попугали власти и вынудили приостановить декрет. Если перестанем пугать, власти снова введут этот декрет и возьмут налог за два года. Потому осенью продолжим», - сказал политик.

«Вы знаете, чем закончилась первая весенняя фаза протестов: власть применила силу. Это ей дорого стоило: она лишилась кредита МВФ на 3,5 млрд долларов, который вот-вот могла получить. Получилась самая дорогая полицейская операция в мире», - добавил Статкевич.

«В Минске мы провели акции 1 мая и 3 июля, вынудили власти выпустить на свободу невинно арестованных людей по делу террористов. Власти даже не стали ждать акции 3 июля и выпустили раньше, чтобы уменьшить явку на акцию. Мы показали народу и власти, что люди способны консолидироваться», - отметил Статкевич.

«Есть тут некоторые люди, называющие себя лидерами оппозиции, которые призывают не выходить на акции протеста и ждать, пока народ сам созреет. Мы так ждем уже много лет. Всегда есть кто-то, кто первым встает из окопов и ведет народ за собой. Нужно показывать, что есть люди, которые не боятся, что есть правда. Иначе, если все сидят, голову в плечи, общество превращается в курятник, где вышестоящие гадят на нижестоящих. Люди, которые выходят на площадь, спасут миллионы, спасут страну, потому что они определяют систему координат. Чего стоит свобода, если за нее никто не готов жертвовать», - заявил Николай Статкевич.

«Мы вернули площадку свободы, отвоевали этот способ высказывания народного протеста. Мы хотим заставить власть заметить народ и разговаривать с ним. Мы готовы к переговорам. Хоть и считаем эту власть бандитской, преступной. Я считаю, что Лукашенко - убийца. Но и с убийцами садятся и ведут переговоры, когда они берут в заложники людей. Мы готовы гарантировать Лукашенко безопасность, только уйди спокойно, дай нам нормальные честные выборы. Если все останется как и прежде, мы будет усиливать давление. Когда на улицы выходят сотни тысяч людей, власть начинает разрушаться изнутри», - заявил Статкевич.

Лукашенковский диктат затянулся

Не раз от лидеров БНК звучала мысль, что бояться не нужно, нужно самим становиться лидерами, брать флаг в руки и вести за собой других. Тем более, что в людях кипит желание протеста.

«Лукашенковский диктат затянулся и превращается в маразм. Брежнев со своими густыми бровями начинает отдыхать в сторонке. Будущий год, начиная с осени, будет большим испытанием для белорусов и Беларуси, нам его нужно пережить. Но мы хотя бы минимально должны влиять на ситуацию. Когда власть у нас нечеловеческая, нам нужно оставаться людьми и поддерживать друг друга, поддерживать белорусское. Благодаря стримам во время протестной весны было видно, как простые люди ненавидят власть. Это видели и мы, и власть. Нам нужно не быть заложниками, а громко говорить про национальный интерес», - сказал Вячеслав Сивчик.

Судя по разговорам между участниками встречи, они возлагают большие надежды как на БНК, так и лично на Николая Статкевича. Особенно это видно по нескольким молодым людям, которые пришли на встречу - они смотрели на политика с каким-то восхищением, как будто видя в нем нового Калиновского.