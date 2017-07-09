Музыканты симфонического оркестра подшутили над автозаком в Верхнем городе 17 9.07.2017, 10:44

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Фото: Сергей Кортес

Участники минского фестиваля «Классика у Ратуши» креативно потроллили «держиморд» из милиции.

Музыканты Государственного академического симфонического оркестра, 8 июля игравшие на фестивале «Классика у Ратуши», сфотографировались возле автозака в позе задержанных — с руками за спиной.

Фотографию в Facebook выложил флейтист ГАСО Сергей Кортес. Фото подписано «Классика у Ратуши». Праздник по-белорусски...».

Напомним, в этом году на массовых мероприятиях в Верхнем городе дежурят автозаки, что уже вызывало критику минчан. Мэр Минска Андрей Шорец объяснял, что это не автозаки, а автомобили для перевозки бойцов, которые внешне не отличаются от автозака. Их, по словам мэра, используют в целях безопасности после недавних терактов в Европе.

— Видите, как во Франции, в Ницце было. А если сюда кто-то въедет? Эта машина — исключительно для безопасности. Стоит мощная машина, которую невозможно сдвинуть и перевернуть.