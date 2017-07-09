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Израильтяне научат танкистов видеть сквозь броню

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  • 9.07.2017, 10:59
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Революционное изобретение внедрят в израильской армии в течение трех-четырех лет.

Израильская компания Elbit Systems собирается предоставить танкистам круговой обзор ситуации на поле боя с помощью шлемов с дисплеями и камерами по периметру танка.

Систему назвали Iron Vision. В шлемы встроят акселерометры, чтобы отслеживать движение головы танкистов и показывать картинку с камер, в направлении которых они смотрят, передает N+1.

При этом при вращении головы картинка на дисплее будет изменяться так, словно танкист находится в шлеме виртуальной реальности, а вокруг него построена модель поля боя. Больше никаких технических подробностей озвучено не было.

Iron Vision в ближайшее время презентуют на израильских танках Merkava IV. А за три-четыре года система будет массово устанавливаться на боевые машины.


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