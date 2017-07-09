В Москве умер медиаменеджер Антон Носик 5 9.07.2017, 11:11

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Антон Носик

К 51 году Антон Носик успел сделать несколько блестящих проектов в области независимой журналистики в РФ.

Российский блогер Илья Варламов сообщил о смерти журналиста Антона Носика. Об этом Варламов написал в своем блоге.

«Смерть наступила в районе двух часов ночи. Другие подробности пока (10:40 мск) неизвестны», – сообщил Варламов.

Корреспондент «Эха Москвы» Яков Широков сообщил, что радиостанция получила подтверждение этой информации.

Антон #Носик умер. Эху подтверждают Меркуров и Варламов. — Yakov Shirokov (@Yakshiro) 9 июля 2017 г.

Как сообщается на сайте «Эха», причиной смерти Носика стал сердечный приступ. Информацию подтвердил в фейсбуке журналист Демьян Кудрявцев.

Антон Носик родился в Москве в 1966 году, он окончил стоматологический университет. В 1990 году Носик эмигрировал в Израиль, где начал заниматься журналистикой.

Носик был одним из тех, кто стоял у истоков российского сегмента интернета, он создал первый в Рунете блог «Вечерний Интернет». Совместно с Фондом эффективной политики Носик запустил «Газету.ру», «Ленту.ру», «Вести.ру» и Newsru.com.

В 2012 году Носик окончательно ушел из компании SUP, владевшей созданными им проектами. Через два года он запустил маркетинговое агентство «Мохнатый сыр».