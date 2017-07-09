Гуляющий пол и окна в точках: Китайцы построили дом в Лебяжьем 6 9.07.2017, 11:39

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Фото: onliner.by

Что за «Променад» возвели китайские строители для белорусов?

Пекинско-минская компания BUCC начала возводить свой отличительный во многих смыслах квартал еще в 2011 году. И сейчас жилой комплекс «Променад» в Лебяжьем, в котором угадываются разве что легкие восточные нотки (к архитектурному облику домов застройщик подошел очень деликатно), продолжает расти. Правда, на смену уютным девятиэтажкам пришли «столбики». В части новостроек уже кипит жизнь, в некоторых домах она только зарождается. Обладательницей двухкомнатной квартиры в пока еще не заселенном доме стала минчанка Оксана, пишет onliner.by.

Бежевый квартал в зеленом уголке

Фото: onliner.by

В отличие от многих застройщиков, компания BUCC торгует не обещаниями, а готовым продуктом — ни рубля на стадии котлована, ни одной жилищной облигации до сдачи объекта в эксплуатацию. Порядком уставшие от столичной долгостройной эпидемии белорусы могут быть довольны. В этом случае срабатывает принцип: пришел, увидел и решил, — а не как обычно: полистал рекламные буклеты, отдал деньги, заключил договор, а потом подписал к нему еще два-три дополнительных соглашения о переносе сроков.

Необходимый нам бежевый дом находится на улице Ильянской. В распоряжении Оксаны оказалась двухкомнатная квартира площадью 72 кв. м с очень необычной планировкой: комнаты не прямоугольные, не квадратные, а будто ломаные. Во всех помещениях есть черновая отделка, качество которой мы и намерены проверить, ведь застройщик обещает, что все будет огонь.

— К выбору квартиры мы подходили очень тщательно, — рассказывает минчанка, которая вместе с мужем потратила целый год на то, чтобы определиться с будущим местом жительства. — Вопрос переезда остро не стоит, мы не скитаемся по съемным «квадратам», поэтому изучали все буквально от и до. За время поисков у нас появился ребенок, а это значит, что запросы к жилью поменялись: стала нужна и площадь побольше, и хорошее в экологическом плане место. Пару раз пытались вступить в долевое строительство, но еще при прочтении и осмыслении договора возникли какие-то изменения: буквально за пару недель проект переделывался, появлялись лишние этажи, подвалы переоборудовали в офисы и прочее. Естественно, мы от такого отказывались: зачем ухудшать свои условия жизни?

Фото: onliner.by

Для себя сразу же отметали панельки, 25-этажные высотки, жилые комплексы недалеко от промзон и больших дорог, сильно уплотненные кварталы, Фрунзенский район также выпал из нашего поля зрения по многим причинам, в том числе из-за определенного окружения и перегруженности детских садов. Пока присматривались к жилью, цены стали очень кстати падать, и «Променад», который нравился с самого начала, но был слишком дорогим, стал вписываться в бюджет.

Прекрасно понимаю, что Лебяжий еще очень далек от совершенства. Инфраструктура слабая: один детсад и одна школа возле Ждановичей. Но ведь район молодой, а значит, будет развиваться. Магазины поблизости уже есть. Не хватает, конечно, аптек. На первых этажах домов есть коммерческие помещения, но бизнес сюда почему-то не торопится. Наверное, ждут, когда заселится большее количество квартир.

Фото: onliner.by

Оксана признается: «Променад» — вариант не идеальный, а скорее компромиссный: природа, умеренная высота дома, хорошее социальное окружение, подходящая планировка. Многоэтажка не самая свежая, построена уж точно больше года назад, но двухкомнатная квартира ждала своего часа, что, собственно, и неудивительно: еще до недавнего времени за «квадрат» застройщик хотел $1710 при стопроцентной оплате ($1750 при рассрочке на полгода), а потом цены стали падать. В итоге за метр минчанка отдала $1160 в эквиваленте и еще получила рассрочку на несколько месяцев — мелочь, но приятно. К слову, ключи Оксане отдали уже после первого взноса.

Планировки квартир в китайском жилом комплексе оригинальные, но местами это выходит боком: оконные выступы в итоге превращаются в «аквариумы» для наблюдения за жизнью соседей. Скрыть, что творится у тебя на лоджии или подоконнике, не получится — никаких тайн.

Фото: onliner.by

— Мы смотрели квартиры в нескольких домах «Променада», но остановились на этой: понравилось, что планировка — «распашонка» и окна выходят на восток и на запад. «Двушки», которые смотрят на одну сторону, нам не подходят. То, что дома и квартиры строили китайцы, меня абсолютно не смущает, отношусь к этому нормально. К ремонту приступим, наверное, не раньше осени и за годик потихоньку все сделаем, — рассчитывает минчанка.

Китайская грамота

Специалисты пекинско-минской компании сделали большое и важное открытие на белорусском строительном рынке (к сожалению, их примеру никто особо активно не следует). Оказалось, что для облегчения участи новоселов и их ремонтных бригад можно отмечать в полу места прохождения труб отопления и кабелей. Соответствующие надписи и приблизительные контуры есть во всех помещениях квартиры. Очень удобно. Но что скажут специалисты по приемке, которые уже успели «расчертить» квартиру и обозначить проблемные места?

Фото: onliner.by

— Квартира действительно интересная — в первую очередь в том плане, что ее отделкой занимались рабочие из Китая, — замечает Александр Скок. — И это чувствуется: исполнение для нас нестандартное, технология производства работ другая, а потому и штукатурка со стяжкой отличаются от тех, что мы обычно видим на объектах. Но соответствовать нормам и допускам нашей страны отделка все равно должна.

По стенам ничего плохого сказать не могу: есть буквально несколько мест неприлегания штукатурки, их надо будет сбить и переделать. Но вот выполнено все совершенно по-другому, непривычно. Посмотрите хотя бы на перетирку стен: у нас поверхности после этого этапа остаются гладкими, не сильно бросаются в глаза какие-то камешки. Здесь же во всей квартире есть только одно небольшое место, которое похоже на «белорусский почерк». Все остальные поверхности — грубые. Видны достаточно большие камни: наверное, песок тщательно не просеивается и перетирка идет не такая скрупулезная.

Плоскость стен более-менее нормальная, заметных ям и бугров раз-два и обчелся. Но мелких неровностей очень много, стены практически состоят из них — то есть все в итоге в допуске, но отдельные участки читаются, поверхность будто мелковолнистая. При последующей оклейке обоями в этом нет ничего страшного, но, если вы захотите сделать стены под покраску, придется все «перетягивать», нанеся правилом дополнительный тонкий слой штукатурки (шпаклевка с этим не справится).

Попадаются и места, где цемента оказалось минимальное количество, а песок и пластификатор сами по себе не очень-то хорошо держатся на стене, поэтому отдельные участки осыпаются при несильном прикосновении. Особенно заметна эта неприятность в комнате, которая выходит на западную сторону: возле батареи имеется большое осыпающееся пятно, на одной из колонн также нет необходимой крепости состава.

— Настолько слабые места надо переделывать. Те, что получше, можно просто хорошенько загрунтовать — нагрузку в отделочный слой они выдержат, конечно, если вы не захотите все перештукатурить поверху. Учтите: слабый слой не выдержит присоединения более сильного, в итоге отслоится все вместе, — предупреждает Александр.

Фото: onliner.by

Потолок в квартире «Променада» удивляет своей однородностью. Не видно кусочков заливаемого бетона, многочисленных швов — все гладко и красиво. Китайцы не поленились «перетянуть» поверхность ремсоставом. Но это не значит, что новоселы могут рассчитывать еще и на абсолютную ровность, с потолками все равно придется работать (если, конечно, не возникнет желания закатать все в гипсокартон или натянуть ПВХ-полотно).

Окна жилых комнат имеют нестандартную угловую форму и дают много света. С откосами придется поработать: они не совсем ровные, а в отдельных местах неправильно развернуты. Некоторые подоконники поцарапаны. Со стеклопакетами беда: найти живой — настоящая проблема, царапинок и точек просто уйма. Хозяйка имеет право требовать замены всех «искалеченных» экземпляров, но некоторые недочеты могут показаться ей некритичными.

— Что касается стяжки, опять мы упираемся в то, что работы выполняются по другой технологии, — продолжает «препарировать» квартиру сотрудник «Эво Лэнд». — Наши строители устанавливают маяки из раствора, делают направляющие, а потом аккуратно распределяют по ним стяжечный состав. Как именно заливали стяжку здесь, достоверно сказать не могу, так как своими глазами не видел, но знаю точно: пол весь волнистый, иногда даже «гуляет» на сантиметр. Найти какую-то плоскость очень тяжело. Стяжку надо переделывать во всей квартире, это однозначно, подшлифовать местами не получится. Если этого не сделать, начнутся проблемы с напольными покрытием, ведь большинство производителей паркета, ламината, пробки допускают отклонение всего в 2 миллиметра.

Фото: onliner.by

Есть и еще один момент. Перепад высоты стяжки между санузлом и коридором соблюден, но сама обрезка проведена неверно: она должна выполняться по наружной грани стены. Иначе как укладывать плитку? Так что застройщику надо будет исправить нюанс.

Высоту дверных проемов внутри квартиры строители соблюли — все красиво, а вот с входной дверью прогадали. Проем оказался слишком высоким, и «лишнее» пространство замаскировали утеплителем, который потом заштукатурили. Так что «дырку» необходимо нарастить за счет прочного материала.

— По стенам вопросов немного, но переделать кое-что придется. Пол весь неровный, состояние окон обычное для наших новостроек. Больше шести баллов этой квартире я поставить не могу, — заключает Александр Скок.