Кремль прокомментировал 500-километровый «крюк» самолета Путина 4 9.07.2017, 11:59

Владимир Путин

Пресс-секретарь Песков не стал скрывать, что «барин испугались».

Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова объяснить «странный крюк» самолета президента России, на котором Владимир Путин летел на саммит G20 в Гамбург, сообщает mk.ru.

Ранее сайт FlightRadar24 предположил, что таким образом борт первого российского лица пытался избежать пролета над странами НАТО.

Дмитрий Песков ответил на это, что должен оставить вопрос без комментариев.

«Потому что все вопросы, связанные с передвижением президента, они напрямую касаются его безопасности», - объяснил пресс-секретарь российского лидера причину отказа от подробного комментария.

Песков добавил, что безопасность российского президента «осуществляется на должном уровне».

Напомним, что ранее появились сообщения с данными портала FlightRadar24, о том, что самолет, на котором находился Владимир Путин, по пути в Гамбург на саммит «Большой двадцатки» совершил крюку в 500 км. В сообщении говорится, что это возможно было сделано для того, чтобы не лететь над странами НАТО.

Напомним, что в июне польские пилоты истребителей НАТО совершили сближение в небе над Балтийским морем с самолетом, в котором находился министр обороны России Сергей Шойгу.