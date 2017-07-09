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Жесткая резолюция по Беларуси не вошла в итоговую декларацию ПА ОБСЕ

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  • 9.07.2017, 12:26

«За» и «против» принятия резолюции о положении в Восточной Европе проголосовало равное число делегатов.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) отклонила резолюцию о положении в Восточной Европе, она не будет включена в итоговую декларацию, передает корреспондент «Интерфакс».

На итоговом голосовании «за» и «против» принятия данной резолюции проголосовало равное число делегатов. В связи с этим секретариат ПА решил не включать данную резолюцию в итоговую Минскую декларацию.

В проекте резолюции ПА ОБСЕ подчеркивалась необходимость полного выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям, а также «использования своего существенного влияния на пророссийские вооруженные группы в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины, чтобы они поступали таким же образом». Ассамблея также осуждает присоединение Крыма к России.

ПА ОБСЕ призывала правительство Беларуси незамедлительно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных, соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений, принять необходимые меры для обеспечения свободных и честных будущих выборов.

Помимо того, парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают власти Беларуси незамедлительно отозвать все вынесенные приговоры к смертной казни и приступить к работе по ее отмене.


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