Жесткая резолюция по Беларуси не вошла в итоговую декларацию ПА ОБСЕ

Жесткая резолюция по Беларуси не вошла в итоговую декларацию ПА ОБСЕ2
- 9.07.2017, 12:26
«За» и «против» принятия резолюции о положении в Восточной Европе проголосовало равное число делегатов.
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) отклонила резолюцию о положении в Восточной Европе, она не будет включена в итоговую декларацию, передает корреспондент «Интерфакс».
На итоговом голосовании «за» и «против» принятия данной резолюции проголосовало равное число делегатов. В связи с этим секретариат ПА решил не включать данную резолюцию в итоговую Минскую декларацию.
В проекте резолюции ПА ОБСЕ подчеркивалась необходимость полного выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям, а также «использования своего существенного влияния на пророссийские вооруженные группы в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины, чтобы они поступали таким же образом». Ассамблея также осуждает присоединение Крыма к России.
ПА ОБСЕ призывала правительство Беларуси незамедлительно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных, соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений, принять необходимые меры для обеспечения свободных и честных будущих выборов.
Помимо того, парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают власти Беларуси незамедлительно отозвать все вынесенные приговоры к смертной казни и приступить к работе по ее отмене.