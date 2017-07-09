Почти детективная история о том, как Марк Шагал вернулся в родной город 9.07.2017, 12:46

Фото Светланы Васильевой

Музей знаменитого художника в Витебске пополнился редким экспонатом.

Самому знаменитому уроженцу Витебска Марку Шагалу 6 июля исполнилось 130 лет. Однако главные торжественные мероприятия состоялись 7 июля, ведь художник считал «семь» своим магическим числом и в дате 07.07.1887 видел счастливое предзнаменование своего рождения.

А накануне юбилея коллекция Дома-музея пополнилась уникальным экспонатом: 6 июля, на открытии выставки в Минске «Марк Шагал: Цвет любви» в Национальном художественном музее начальник таможни «Минск–2» Андрей Михалькевич передал портрет художника в Витебск.

Фото Светланы Васильевой

О сложном пути экспоната vkurier.by рассказала Ирина Воронова, директор музея Шагала в Витебске:

Фото Светланы Васильевой

«Желая сделать подарок музею к 130-летию художника, коллекционер Владимир Богданов нашел в интернете на аукционе офорт с изображением Марка Шагала. Но оказалось, что пересылка культурных ценностей в международных почтовых отправлениях не допускается – такие предметы должны перемещаться через границу с соблюдением установленных правил. Так таможенники задержали гравюру. Узнав, что она будет обращена в доход государства, мы ходатайствовали о передаче гравюры в экспозицию.

На портрете Марку Шагалу 35 лет

Фото Светланы Васильевой

Напомним, что благодаря Герману Штруку начался новый этап в творчестве Марка Шагала. Они познакомились в Берлине. Немецкий художник был в числе тех, кто делал зарисовки на территориях, оккупированных немцами во время Первой мировой войны. А еще он был очень талантливым педагогом, работавшим в технике литографии и офорта. Марк Шагал стал его учеником.

Фото Светланы Васильевой

У Германа Штрука было заведено одно важное правило: он гравировал портрет каждого ученика, а тот должен был в ответ изобразить на гравюре учителя. Зная это, искусствоведы понимали, что где-то существует портрет Шагала, выполненный Штруком. Мы всегда знали, что такой портрет должен быть, но никогда прежде не держали его в руках», – пояснила Ирина Сергеевна.