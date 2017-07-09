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Герои борьбы за свободную Польшу будут получать пожизненную денежную помощь

  • 9.07.2017, 12:52

Президент Польши подписал поправки к закону об активистах антикоммунистической оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда 6 июля подписал поправки к закону об активистах антикоммунистической оппозиции и лицах, пострадавших от политически мотивированного преследования, сообщает radiozet.pl.

Теперь эти люди будут получать ежемесячную денежную помощь в размере 402,72 злотого (более $100). Помощь представляющих бессрочно и без учета доходов.

В некоторых случаях жертвы репрессий смогут получить единовременное пособие в размере до 300% от минимальной пенсии.

Поправки к закону вступают в силу с 31 августа 2017 года.

Бывшие активисты оппозиции получат льготы на медицинское обслуживание и средства, чтобы покрыть часть расходов на приобретение инвалидной коляски, реабилитационное оборудование, ортопедические изделия и т.д.

Кроме того, при определении права на пенсию тюремные сроки оппозиционеров учитываются в двойном размере.


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