Герои борьбы за свободную Польшу будут получать пожизненную денежную помощь
- 9.07.2017, 12:52
Президент Польши подписал поправки к закону об активистах антикоммунистической оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда 6 июля подписал поправки к закону об активистах антикоммунистической оппозиции и лицах, пострадавших от политически мотивированного преследования, сообщает radiozet.pl.
Теперь эти люди будут получать ежемесячную денежную помощь в размере 402,72 злотого (более $100). Помощь представляющих бессрочно и без учета доходов.
В некоторых случаях жертвы репрессий смогут получить единовременное пособие в размере до 300% от минимальной пенсии.
Поправки к закону вступают в силу с 31 августа 2017 года.
Бывшие активисты оппозиции получат льготы на медицинское обслуживание и средства, чтобы покрыть часть расходов на приобретение инвалидной коляски, реабилитационное оборудование, ортопедические изделия и т.д.
Кроме того, при определении права на пенсию тюремные сроки оппозиционеров учитываются в двойном размере.