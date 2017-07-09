Девять привычек миллионеров, которые нужно копировать 30 9.07.2017, 13:13

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Билл Гейтс

ФОТО: GETTY IMAGES

Если следовать этим простым правилам, то шансы на попадание в список обеспеченных людей значительно возрастают

Американский сайт Stockstotrade.com изучил, какие привычки объединяют богатых людей по всему миру. Оказалось, что они просты. Если их копировать, то ваши шансы на попадание в список обеспеченных людей значительно возрастают. Вот, что объединяет миллионеров:

1. Они готовы учиться

88% богатых людей уделяют не меньше 30 минут в день самообразованию или самосовершенствованию.

Они не читают книги, чтобы развлечь себя, они делают это для приобретения или поддержания знаний. Читайте книги о саморазвитии, любимом деле, истории и биографии других успешных людей.

2. Они занимаются спортом для повышения эффективности

76% богатых людей занимаются аэробикой не меньше 30 минут каждый день.

Займитесь какой-нибудь активностью — йогой, скалолазанием, бегом или тяжелой атлетикой. Благодаря этому вы можете вдвое увеличить свою результативность. У нездорового человека меньше энергии и медленный мыслительный процесс.

3. Им не нравится работа, они ее любят

Средний доход 86% богатых людей, которым нравилась их работа, за 32 года составил 3,4 млн долларов. При этом 7% людей, которые любили свое дело, за 12 лет заработали в среднем по 7,4 млн долларов.

Когда вы полюбите свою работу, деньги тут же станут вторичны. Тогда зарабатывать становится намного легче. Вы сможете сосредоточиться на развитии своего дела.

4. Они никогда не сдаются

92% богачей признались, что заработали свои деньги не благодаря удаче, а потому что никогда не сдавались.

Тех, кто упорствует, рано или поздно ждет удача. Перед богатством каждого ждут взлеты, падения и большие риски.

5. Они много общаются

88% миллионеров уверены, что отношения имеют решающее значение для зарабатывания денег.

Завязывайте знакомства и налаживайте новые деловые отношения. Связи помогут вам в развитии компании.

6. Они следят за финансовыми новостями

94% состоятельных людей читают новости каждый день.

Читайте новости, словно они могут повлиять на вашу будущую сделку. Так вы будете чувствовать себя в центре событий. Это поможет вам видеть инвестиционные возможности во всем.

7. Они много экономят

88% богатых людей говорят, что экономия денег была невероятно важной для их успеха.

Посвятите больше времени другим людям и их опыту вместо того, чтобы накапливать вещи. Старайтесь откладывать не меньше 50% от заработанного. Чем больше вы экономите, тем больше инвестируете и зарабатываете больше денег.

8. Они нашли успешного наставника

93% миллионеров говорят, что заработали свое богатство с помощью наставника.

Наставник поможет быстрее двигаться к вашей цели, избежать ошибок, сэкономит деньги и время.

9. Они окружают себя миллионерами

86% богатых людей успешно общаются с другими богатыми людьми.

У богатых людей есть много сообществ в интернете, их часто можно встретить на публичных мероприятиях. Будьте в контакте с ними. Связи с богатыми людьми помогут улучшить вашу финансовую жизнь.