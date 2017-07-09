Тиллерсон прибыл в Киев для встречи с Порошенко
- 9.07.2017, 13:20
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Особое внимание на переговорах будет уделено борьбе Украины с российской гибридной агрессией.
Глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон прибыл в Киев. Он проведет сегодня переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Радио Свобода».
Будут обсуждаться экономические и политические реформы, проводимые Киевом. Особое внимание стороны уделят положению на востоке Украины, где продолжается противоборство украинской армии с формированиями пророссийских сепаратистов.
Вместе с госсекретарем США Тиллерсоном в Киев прибыл недавно назначенный на должность специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Он будет координировать усилия Вашингтона по установлению мира в Донбассе.