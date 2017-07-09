Председателю Верховного суда рассказали о судебном беспределе над Олегом Волчеком 10 9.07.2017, 13:34

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Олег Волчек

«Слуга Фемиды» Писаревич теперь должен объяснить, почему правозащитника увезли с гипертоническим кризом.

Пятеро граждан Беларуси рассказали Валентину Сукало о нарушениях со стороны судьи Фрунзенского суда Минска Евгений Писаревича, сообщает «Беларуская праўда».

4 июля судья Евгений Писаревич Фрунзенского суда Минска оштрафовал руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека на 585 рублей. Судебное решение вынесено в отсутствие самого обвиняемого, которого скорая помощь увезла с гипертоническим кризом.

«При рассмотрении данного дела судья Е.В.Писаревич допустил явную тенденциозность и предвзятость. Это выразилось в том, что он отклонил почти все ходатайства О.Волчека и его адвоката, в том числе о допросе дополнительных свидетелей по делу, прибывших в суд. Отказ в удовлетворении этого обоснованного ходатайства стал поводом для отвода судьи в первый раз», – отмечают авторы жалобы.

Отказ присоединить к делу материалы о правозащитной деятельности О.Волчека стал вторым поводом для заявления повторного ходатайства об отводе.

Фактически все ходатайства подсудимого отклонялись – безо всякой аргументации со стороны судьи.

«В ходе последующего допроса свидетелей-работников милиции Олегу Волчеку стало плохо, и он попросил судью вызвать бригаду скорой помощи, на что последовал отказ. С просьбой об оказании медицинской помощи выступил и адвокат. Однако вновь последовал отказ, – пишут авторы. – Один из присутствующих в зале сказал судье о бесчеловечном отношении и заявил, что вызовет скорую помощь. Она, действительно, прибыла, о чем судье передали записку».

В заседании был объявлен перерыв. Врачи констатировали у Волчека гипертонический криз и рекомендовали госпитализацию. О.Волчек с врачами покинул зал судебного заседания.

Невзирая на отсутствие О.Волчека по уважительной причине, судья Е.Писаревич предложил продолжить процесс. Адвокат выступил против такого решения, однако судья отклонил ходатайство. Постановление по делу было оглашено только в 20.30.

«Мы считаем, что судья Е.В.Писаревич не только нарушил базовые положения Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ст.ст.2.3, 2.5, 2.7, 2.10), но и проигнорировал Правила профессиональной этики и служебного поведения судей в Республике Беларусь от 13 апреля 2016 г., – отмечается в жалобе. – Просим провести по нашей жалобе служебную проверку. Мы готовы подтвердить указанные факты, в том числе с помощью диктофонной записи, и ответить на вопросы».

Граждане обратили внимание руководства Верховного суда на присутствие в здании суда Фрунзенского района Минска «неустановленных лиц, которые без законных к тому оснований проводили съемку всех присутствующих на процессе лиц, не представляясь и не объясняя причин своих действий».

Жалобу подписали Михаил Пастухов, Галина Логацкая, Н.Горнак, Андрей Бондаренко, К. Шинкевич.

21 марта суд Фрунзенского района Минска осудил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека к 13 суткам ареста. Правозащитника судили за участие в «Марше рассерженных беларусов», который прошел в Минске 17 февраля. Минский горсуд отменил решение Фрунзенского суда Минска, и отправил дело на дополнительное расследование.

Во второй раз Фрунзенский суд подтвердил первоначальное решение – 13 суток ареста.