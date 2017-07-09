Кому принадлежит современный деревянный дворец на берегу Припяти? 30 9.07.2017, 13:56

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Фото: Евгений Ерчак

TUT.BY

В полесской глуши возвели помпезное строение с 58 колоннами.

На берегу Припяти построили деревянный комплекс для загородного отдыха: с галереей-колоннадой в 58 колонн, с масштабным центральным строением и флигелями по сторонам, с пристанью, пляжем и собственным флотом. Очередная агроусадьба? Нет. Это нетипичная для Беларуси история — архитектор Сергей Озерный спроектировал в трехстах километрах от Минска «Южный Дворец», пишет tut.by.

Фото: tut.by

Общая длина галереи-колоннады превышает 40 метров, 58 колонн, габаритные размеры центрального строения — 40 на 20 метров. Это не из аукционной описи остатков исторического наследия, а описание современного частного комплекса на берегу Припяти близ Петрикова в Гомельской области.

Фото: tut.by

Автор проекта, архитектор Сергей Озерный назвал его без ложной скромности «Южный Дворец». Почему дворец? Озерный говорит, что название выросло из общей задумки: заказчику нужен был некий объект, где будут проводиться всевозможные мероприятия, с числом участников от двух до ста человек. Он должен быть масштабным и впечатляющим с одной стороны, но уютным и даже интимным, с другой.

Началом истории этого комплекса можно считать июнь 2014 года, когда Сергей Озерный в первый раз приехал на территорию на высоком берегу Припяти по приглашению владельца:

— Заказчик просто написал мне письмо по электронной почте, в котором говорилось, что ему нравятся мои работы и то, что я пишу в своем блоге. Он пригласил меня сюда и попросил придумать, как и что здесь можно создать. О простом коттедже речь не шла.

— Мне был дан карт-бланш на проектирование, у меня была полная свобода творчества. Это тот случай, когда архитектор, используя свой опыт и знания относительно того, как хотят и умеют отдыхать люди, создает соответствующую атмосферу. По моим ощущениям, это должно было быть что-то не современное, а скорее классическое и величественное. Под стать окружающей природе, большой реке. Поверьте, что такая архитектура и размах совсем не чужд этим местам, среднему Полесью.

— В 2014 году я познакомился здесь с очень интересным человеком, учителем истории местной школы. Он меня возил на лодке по Припяти и рассказывал про эти места, про людей, про то, кто и где жил раньше — 100−150 лет назад. Он мне показал фото белой каменной усадьбы, которая когда-то стояла на берегу выше по течению. Это был настоящий дворец, а сейчас от него и следа не осталось. Возможно те рассказы, усадьба на фото повлияли на создание образа. Добавим сюда воспоминания, воображение, ассоциации с дореволюционной архитектурой, — говорит Сергей Озерный.

Так появился проект «Южного Дворца»: с центральным зданием, террасой с колоннами, и двумя флигелями по бокам. Сверху все это выглядит как былинная птица с размахом крыльев в 42 метра.

Сергей Озерный известен как архитектор деревянный домов, поэтому и выбор материала был предопределен. Этот комплекс для загородного отдыха построен в стиле дикий сруб «лайт». Обычно для таких срубов он использует более толстые бревна, но и здесь не «спички» — диаметр до 40 см. Каждый ствол имеет свой размер, на заводском станке не калибруется. Поэтому конечный результат зависит от опыта рубщика. Он определяет, какое бревно выбрать, какой стороной его положить. Здесь работали настоящие специалисты — сруб получился очень живописным.

Центральная часть основного здания «Южного Дворца» имеет «второй свет» (между этажами частично отсутствует перекрытие) с мостиком, соединяющим апартаменты класса люкс в северной и южной частях мансарды. На первом этаже планируется большая общая зона для проведения различных мероприятий для гостей комплекса.

Восточный и западный флигель дворца симметричны. В них находятся двухсторонние камины — один камин ориентирован внутрь флигеля, другой наружу, во внутреннюю зону отдыха. Связывает их в одно целое та самая колоннада из 58 колонн из сосновых стволов.

Фото: tut.by

Отдельное внимание на редкую кровлю — классическую шашку из оцинкованной стали. Ею накрыто главное здание «Южного дворца» и домик-«ресепшн», выделяя их среди всех остальных зданий комплекса.

К западной части прилегает большая площадка с кострищем по центру. По диаметру, выложенному валунами, установлены «ложи» из массивных, необработанных стволов древних дубов. Кострище имеет внушительные размеры, вокруг живого огня могло бы собраться на «вече» небольшое племя.

Работать архитектору пришлось не в чистом поле, на территории уже стояло несколько срубов, покрытых камышом. Теперь эти здания не узнать, настолько они изменились. Некоторые срубы перебрали.

Фото: tut.by

Камышовые крыши заменили на осиновую дранку.

— Один из самых распространенных вопросов, которые приходится слышать: «Что можно сделать со старым деревенский домом, чтобы он выглядел более привлекательно?» Вот хороший пример — дом, который модно называется «ресепшеном». Раньше это был сруб, со щелями, непонятного назначения. Теперь у него по периметру появилась крытая терраса, за счет увеличения высоты крыши — просторная мансарда. Фасад отделан в стиле «кордвуд» — спилами из дерева. Теперь это одна из достопримечательностей комплекса.

Фото: tut.by

Есть на территории дворца и гостевой дом, внизу которого баня, а в мансарде — две спальни с собственными выходами на балконы. Кода Озерный приехал сюда в первый раз, на ее месте стоял непрезентабельный почерневший сруб. Владелец даже хотел его снести, но архитектор его отговорил — сруб теперь прекрасно вписывается в общую усадебную застройку.

Рядом с баней — уединенный гостевой домик. В концепции его постройки использовался перепад высот. Он строился на склоне, поэтому терраса перед входом является одновременно и крышей для скрытого помещения. В нем есть свой камин, стол и мини-кухня. На полу — спилы бревен дуба. Все нарочито небрежно, но функционально.

Фото: tut.by

Таких домиков на территории еще несколько. Каждый из них оборудован всем необходимым для полноценного отдыха — кондиционер, санузел с душевой кабиной, холодильник, Wi-Fi. У каждого дома есть своя терраса с видом на Припять.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Рядом находится причал белорусского круизного парохода. Он приходил рано утром (теперь пароход не ходит: уровень воды в Припяти упал). Команда отдыхает, а туристы сходят на берег и прогуливаются по территории «Южного Дворца».

Дубовыми стволами очерчен выход на пристань, сделаны ступеньки к реке, вымощены дорожки. Все это придает окружению надежность, крепость, основательность.

Фото: tut.by

Вы спросите, а зачем эти колонны, масштаб? Ведь это не практично, не функционально. За колонами не укрыться от ветра, не проще было бы забить все доской — получились бы комнатки, в них можно спрятаться и от непогоды и от взглядов…

— «Южный Дворец» — для удовольствия. Сидеть на открытом всем ветрам пространстве, наслаждаться видом на могучую реку. А вечером в камине приготовить что-то вкусное, и получать уже удовольствие от ужина на свежем воздухе. Наши люди, в том числе и состоятельные, отучились получать кайф от жизни. А для этого не много надо: создать что-то красивое и наслаждаться. Просто стоять, смотреть и наслаждаться. А колоннада нужда только для того, чтобы на нее посмотреть и по ней походить.