Путин – гебешный опер средней руки 9.07.2017, 14:27

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Пожилой вербовщик попал в затруднительное положение.

Черт бы побрал украинского политолога Вадима Карасева, с нелегкой руки которого все российские СМИ затараторили как попугаи: "Химия! Химия!! У Путина с Трампом случилась химия!!! Ох, какая химия у них была в тот вечер!!!".

Такое впечатление, что обсуждают не встречу двух политиков, а первое свидание закоренелого холостяка и старой девы, которых друзья решили поженить, и теперь волнуются, возникло ли у них влечение, или нет. Даже такой, казалось бы, опытный дипломат как <Владимир Лукин и тот накануне встречи больше всего волновался, получится ли у Трампа с Путиным "положительная химия" и утверждал, что "от этой химии многое будет зависеть".

Чтобы говорить о "химии отношений" в политике, особенно, применительно к Путину, надо все-таки немного знать историю вопроса и хоть чуть-чуть представлять суть самого Путина как личности.

Путин - гебешный опер средней руки. В его профессиограмме один из основных навыков – это искусство вербовки. Профессионалам, конечно, виднее, но, судя по результатам, Путин по этому предмету заслуживает положительной оценки, наверное, твердой четверки. Но умение вербовать, сажать "на крючок", втираться в доверие, ловить "на жаренном" или в "медовую ловушку", а затем шантажировать свои жертвы, все эти и многие другие чекистские доблести далеко не всегда приносят успех в мировой политике, а в стратегическом плане вообще обрекают обладателя только этими доблестями на неудачу.

Вот, наугад, некоторый перечень путинских "побед" в плане выстраивания той самой "химии политических отношений". Путин и британский премьер Тони Блэр в 2000 году напоминали старых армейских друзей, встретившихся после долгой разлуки на гражданке. Пиво-водочка в московском ресторане "Пивнушка", походы в гости друг к другу… И вся эта "душа в душу" мгновенно закончилась как только британцы отказались выдать Путину его предыдущего товарища и покровителя, Березовского, и приняли участие в операции в Ираке. И вся химия полетела к черту. Все литры пива и водки оказались выпиты напрасно…

Про трогательную историю как Джордж Буш младший заглянул в глаза Путину и обнаружил там душу, знают все. Редкий ухажер наговорит своей пассии во время конфетно-букетного периода столько комплиментов, сколько теплых и нежных слов сказали друг о друге эти два немолодых мужчины. Их близость дошла до того, что во время своего визита в США в 2001 году Путин присутствовал на закрытом брифинге ЦРУ для президента США. В случае с Бушем гебешный опер Путин, несомненно, преуспел. Тут, правда, сыграла решающую роль фактура объекта вербовки. Поскольку 43-й президент США был… скажем так, несколько простодушен. Я это слово "простодушие" заимствовал у своего знакомого, который никогда не употреблял грубых слов, и если хотел сказать, что человек глуп и плохо образован, говорил, что он "простодушный", изящно отсылая к Вольтеру…

На период президентства Буша младшего пришлось множество преступлений Путина внутри России, на которые в США вполне традиционно реагировали выборочно, поскольку главное, чтобы из России не было угрозы планете, а что там эти русские делают сами с собой, пусть разбираются левые сумасшедшие либералы-правозащитники. Запад понял, что Путин – смертельный враг после его Гамбургской речи 2007 года, когда президентство Буша подходило к своему концу. И Буш, в отличие от других политиков Запада не среагировал. Как не нашел нужных слов, когда встречался с премьером Путиным в Китае, в то время как в Грузию вторгались российские танки.

Случай с Бушем младшим интересен тем, что "химия" отношений с Путиным у них никуда не делась и после того, как отношениях между Россией и США дошли до состояния, когда, говоря о "химии" применительно к ним, можно было иметь в виду лишь цианид или зарин. Это напоминает довольно банальный сюжет развития отношений между супругами, когда доверие и симпатия давно прошли, а голая "химия", оставшись в одиночестве, тем не менее, толкает в постель двух совершенно чужих людей, которые порой уже даже и не разговаривают друг с другом. Правда, такие отношения редко длятся долго и "химия" исчезает вскоре после исчезновения доверия и взаимопонимания.

Две особые истории связаны с "вербовками" Путиным Шредера и Берлускони. В случае со Шредером вся химия сводилась исключительно к деньгам. Мне неизвестно, в какой именно момент канцлерства Шредера и в какой именно форме Путин сделал ему вполне похабное предложение. Важно, что после согласия Шредера на службу в качестве диспетчера на путинской нефтегазоколонке все дальнейшие отношения между этими политиками перешли из разряда политических и межличностных в разряд отношений: "работодатель – наемный работник". Химия и в этом случае играет некоторую роль, но точно второстепенную.

Вот где химия точно гуляла по буфету, так это в отношениях между Путиным и Берлускони. Эти два мелких глубоко закомплексованных немолодых мужичка, косящих под лихих мачо, которым сам черт не брат, явно чувствовали взаимную симпатию. Берлускони посвящал Путину свои песни. Путин защищал Берлускони, когда тому дали 7 лет за связь с несовершеннолетней проституткой. Говорил: "Его сажают за то, что он живет с женщинами. Был бы гомосексуалистом, его бы не трогали". Потом очень радовался, что приговор Берлускони отменили. То, что "друг Сильвио" не вполне бесплатно соглашался быть рупором Кремля, а его личное состояние заметно возросло в результате нефтегазовых отношений с Путиным, не ставит его на одну доску со Шредером. Тут крепкая мужская дружба просто становилась еще крепче от шелеста миллиардов. Доллар и евро – лучшие феромоны. Но даже такое личное притяжение лидеров не смогло изменить общий вектор отталкивания между Европой и Россией, который стал доминировать с конца нулевых. Хотя "друг Сильвио" очень старался изменить этот вектор, но смог лишь немного замедлить процесс отталкивания.

Встреча пожилого вербовщика со старым донжуаном и мастером сделки прошла 7.07.2017 в условиях, когда предмет сделки отсутствовал, реальное сближение было невозможно, поэтому стороны ограничились поверхностным петтингом. Старый бабник принялся поглаживать и похлопывать руку пожилого вербовщика, надеясь таким проверенным способом повысить у него уровень окситоцина, гормона доверия и нежности. Он даже представить себе не мог, насколько бессмысленны были его старания. Спецслужбы США, с которыми он поссорился, скрыли от него тот факт, что всем сотрудникам КГБ делали операции, которые полностью блокируют в организме выработку этого гормона, а гормон счастья, серотонин у них после этой операции вырабатывается только при виде страданий других людей. Говорят, кстати, что теперь эту же операцию делают всем сотрудникам Росгвардии.

Пожилой вербовщик находился в затруднительном положении, поскольку для применения профессиональных навыков ему надо было остаться с жертвой наедине, а 45-й президент США, учитывая ситуацию в своей стране, прекрасно понимал, что наедине с вербовщиком ему оставаться смерти подобно. Так что оба остались при своих…

Вычислять размер и характер химии между политиками дело, конечно, увлекательное, но не слишком полезное. Прошли те времена, когда химия между, например, Джорджем Вильерсом (1-й герцог Бекингем) и королем Яковом Первым, а также Анной Австрийской могли стать важным фактором международной политики, хотя и в то время роль химии была сильно преувеличена романистами и романтически настроенными историками. А в наши дни намного полезнее строить анализ на основе изучения расклада политических сил внутри стран, состояния их экономик и общественных настроений. Хотя это и не так занятно, как "гадание на химии".

Игорь Яковенко