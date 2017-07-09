Ученые определили настоящий цвет Луны 8 9.07.2017, 14:13

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Оказалось, что все это время спутник Земли представлялся совершенно иным.

Ученые определили настоящий цвет Луны благодаря образцам ее образцам, привезенных из космоса, сообщает newsyou.info.

Оказалось, что все это время спутник Земли представлялся совершенно иным. По мнению ученых, когда речь идет о космосе, то верить глазам на 100% нельзя. Земная атмосфера сильно искажает цвета, из-за чего внешний вид планет и других космических объектов предстает не таким, каким есть на самом деле.

К примеру, Солнце не желтое или красное, как показано не всех изображениях в Интернете, а белое. Любой космонавт, побывавший на МКС, подтвердит это. Как выяснилось, Луна тоже не без сюрпризов.

Главный спутник Земли намного разнообразнее, чем может показаться вначале. Люди привыкли видеть Луну серой, белой или же красной при затмениях, но всегда это какой-то определенный оттенок. Однако ученые выяснили, что ее кора состоит из разных пород, которые помимо различных характеристик отличаются цветом. Некоторые из них коричневые, другие голубоватые, есть и розовые.

За счет пыли на поверхности Луна кажется однотонной, но, если немного копнуть, то откроется вид на всю разнообразность ее цветовых характеристик. Специалисты подтвердили это благодаря привезенных со спутника образцов.