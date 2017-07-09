Александрия: седьмой блин комом 2 Елена Нехай, 6tv.by

9.07.2017, 14:46

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Наверное, все дело в треклятой «обязаловке».

Нельзя сказать, что на республиканском фестивале «Александрия собирает друзей» все было из рук вон плохо. Светлые моменты, конечно же, присутствовали. Красивые девушки в купальских венках, полеты самолетов, прыжки парашютистов, подворья мастеров, торговые палатки с разнообразной снедью, но…

Первый раз этот праздник прошел в 2010 году. Сейчас на дворе год две тысячи семнадцатый, а организаторы республиканского фестиваля, которым не жалеют бюджетных средств, так и не научились не путать народное гулянье с Вавилонским столпотворением.

Наверное, все дело в треклятой «обязаловке». Во все уголки Беларуси из «центра», как всегда, полетели указания – прибыть, обеспечить, организовать, веселиться до упаду и т.д., и т.п.

Ведь не приведи Господь, гуляющих будет мало. Как тогда доказать, что жить белорусам стало лучше и веселее?

Прибыли и обеспечили, однако, по всей видимости, не учли того, что кроме вписанных в протокол делегаций в Александрию подтянутся добровольцы, которых хлебом не корми, дай только потолкаться, гульнуть на последние и доказать, что стадный эффект берет свое.

В итоге часам к восьми вечера 8 июля на сотках и гектарах александрийского поля яблоку негде было упасть. В торговые палатки за пивом и шашлыками выстроились многолюдные очереди, стала наблюдаться хроническая нехватка столов и стульев.

А тут еще и пиво, которое начала пить с двух часов дня, дало о себе знать.

Кто видел фестивальные закрытые биотуалеты и открытые взглядам всех любопытных мужские многоместные писсуарные комбайны?

Если днем на площадке для «отлива пива» все выглядело более или менее пристойно, то когда на поле для народной гульбы опустился вечер, стало не до шуток. Все проходило по знаменитой схеме «пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь». В дикой толчее у туалетов уже никто и никого не стеснялся. Те, кого выбор между совестью и наполненность мочевого пузыря волновал меньше всего, не пытались пробиться к туалетам через толпу, а просто метались среди палаток в поисках укромного местечка.

Неизвестно, продемонстрировал ли фестиваль умение белорусов чтить народные традиции, но то, что в нашей стране так и не удалось изжить эффект общественного туалета, было видно и без увеличительного стекла.

В конце наиболее уставшие и чересчур брезгливые гости начали сматывать удочки не дожидаясь праздничного салюта. Выбирались к отдаленным автомобильным стоянкам через мост.

Тут-то и стало понятно, что митинги нашей оппозиции – просто цветочки в сравнении со сборищем любителей хлеба и зрелищ: тех, кто покидал фестивальное столпотворение было в разы меньше тех, кто двигался в сторону фестивальной площадки.

Вспомнился забугорный фильм о зомби, которые замирали при виде фейерверка и переставали жрать людей, вглядываясь пустыми глазами в распускающиеся на ночном небе искры салюта…

Печальная, но очень стойкая ассоциация.

Высокопарные слова о единении народов, благоговейном трепете перед традициями предков-славян затмили многочисленные, слипшиеся в гигантский снежный ком организационные мелочи.

Красивая легенда о цветке папоротника, попадающим в руки счастливчиков в Купальскую ночь, бесподобна. Однако искать пресловутый цветок можно где угодно, но только не в Александрии.

Елена Нехай, 6tv.by