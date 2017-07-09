Владимиру Некляеву – 71 год 11 9.07.2017, 14:35

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Владимир Некляев

9 июля – день рождения белорусского поэта и политика Владимира Некляева.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, выдающийся поэт, прозаик, общественный деятель, бывший кандидат в президенты на выборах 2010 года отмечает свой 71 день рождения.

Муза Владимира Некляева росла в местечке Крево на Гродненщине - знаковом месте белорусского истории. Но поэтом стал не сразу. Работал связистом на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, радиомехаником - в минском телевизионном ателье. И только потом поэзия победила, хотя и вынуждена была долгое время сосуществовать с журналистикой, хотя бы и литературной.

Владимир Некляев отведал хлеб главного редактора журнала «Крынiца» и еженедельника «ЛiМ», испытал тяжесть славы лауреата Государственной премии и руководителя Союза белорусских писателей, имел честь быть председателем Белорусского ПЕН-центра и номинировался на Нобелевскую премию. Но познал он и аромат чужого воздуха в вынужденной эмиграции за пределами Родины, и дух тюремной камеры в самой мрачной темнице страны.

Автору более двух десятков книг стало тесно в белорусской литературе, занятия которой белорусскую власть оскорбляет и каковою она демонстративно пренебрегает. Владимир Некляев захотел изменить такую власть.

Сайт Charter97.org присоединяется к поздравлениям и желает мудрости, смелости, удачи и здоровья Владимиру Некляеву.