закрыть
9 июля 2017, воскресенье, 18:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кристин Муттонен переизбрали председателем ПА ОБСЕ

1
  • 9.07.2017, 14:54
  • 6,247
Кристин Муттонен

Решение было принято «под занавес» сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

Австрийский парламентарий Кристин Муттонен переизбрана председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Такое решение принято на 26-й летней сессии ПА ОБСЕ в Минске, сообщает БелТА.

Парламентарии ОБСЕ избрали также четырех заместителей председателя. Вице-спикерами ассамблеи стали Мариетта Тидей (Италия), Роджер Уикер (США), Маргарета Седерфельт (Швеция), Виктор Пол Добре (Румыния).

Летняя сессия ПА ОБСЕ завершилась сегодня в белорусской столице принятием Минской декларации. Сессия посвящалась укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны