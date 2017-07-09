Кристин Муттонен переизбрали председателем ПА ОБСЕ 1 9.07.2017, 14:54

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Кристин Муттонен

Решение было принято «под занавес» сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

Австрийский парламентарий Кристин Муттонен переизбрана председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Такое решение принято на 26-й летней сессии ПА ОБСЕ в Минске, сообщает БелТА.

Парламентарии ОБСЕ избрали также четырех заместителей председателя. Вице-спикерами ассамблеи стали Мариетта Тидей (Италия), Роджер Уикер (США), Маргарета Седерфельт (Швеция), Виктор Пол Добре (Румыния).

Летняя сессия ПА ОБСЕ завершилась сегодня в белорусской столице принятием Минской декларации. Сессия посвящалась укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.