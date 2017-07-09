Как БСБ Банк «одним махом» лишили 20% доходов 1 9.07.2017, 14:59

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Любопытная информация о БСБ Банке «всплыла» из финансовой отчетности за прошлый год.

Аудиторы банка указали на существенную неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в его способности оставаться на плаву.

Действительно, на днях БСБ банк опубликовал отчет по международным стандартам, примечания к нему и аудиторское заключение. Ранее в открытом доступе была только отчетность по белорусским стандартам, сообщает banki24.by.

По отчетности за 2016 год сумма доходов по операциям с платежными карточками была равна около 20% всех доходов БСБ Банка. Операции с платежными карточками отражаются в составе комиссионных доходов и расходов банка. За 2016 год БСБ Банк получил по этой статье 9,4 млн BYN доходов и произвел 3,5 млн BYN расходов.

В 2016 году БСБ Банк имел наибольшую выручку именно от розничного бизнеса — 21 млн BYN из 50,3 млн BYN. Комиссионные доходы у розничного сегмента составили 10,4 млн BYN против 10,2 млн BYN у корпоративного.

Несмотря на отзыв лицензии с 26 июня, руководство БСБ Банка думает, что банку удастся сохранить часть поступлений от операций с корпоративными карточками.

По мнению менеджмента БСБ Банка, события этого лета не приведут к убыткам ни по итогам 2017 года, ни в последующие годы. Купировать убытки в банке надеются за счет уменьшения затрат.

Напомним, чистая прибыль БСБ за 1-ый квартал 2017 года составила 4,4 млн BYN против 1,5 млн BYN годом ранее. В январе—марте БСБ Банк входил в тройку самых эффективных банков по рентабельности активов и капитала.

Отчетность БСБ Банка за 2016 год проверяли в ООО «Эрнст энд Янг». Эта организация является частью сети под общим брендом EY. EY входит в так называемую «большую четверку» мировых аудиторских и консалтинговых компаний.

По мнению ООО «Эрнст энд Янг», неопределенность в будущем БСБ Банка появилась из-за оттока средств в июне 2017 года. Отток был вызван отзывом лицензии банка на работу с физическими лицами. По этой причине БСБ Банк вынужденно выдавал населению все средства, которые граждане держали в банке.

В 2016 году БСБ Банк исполнил предписание регулятора и вышел из инвестдоговора по строительству комплекса «Деревня гипермаркетов». Участие в договоре было нарушением Банковского кодекса.

Выход из инвестдоговора привел к тому, что у БСБ Банка образовался вклад в строительство объекта на сумму 4 956 тыс BYN (по балансовой стоимости). Однако строительство было начато давно, а цены на недвижимость за последние годы сильно упали. Поэтому банк рассчитал возможное обесценение объекта и пришел к выводу, что возмещаемая стоимость вклада равна всего 1 275 тыс BYN.

Также из отчетности БСБ Банка стало известно, что в 2016 году банк выполнил предписание НБРБ на разрыв форвардных контрактов с материнской компанией Alpin Professional Investment. Из-за досрочного расторжения материнская компания подала к «дочке» иск о возмещении потерь.

Вероятные требования Alpin Professional Investment могли составлять 3,3 млн BYN. Но в ходе разбирательств стороны договорились, что БСБ Банк выплатит лишь 323 тыс BYN и тогда условия сделок будут считаться исполненными.

Примечательно, что в августе 2016 года БСБ Банк принял решение о выкупе акций с целью распределения среди владельцев. Выкуп акций у компании Swiss Investment Century произошел еще до конца 2016 года. Сумма, которую потратил банк, составила 3,2 млн BYN.

Согласно примечаниям к отчетности, до декабря 2016 года на БСБ Банк были наложены ограничения по выплате дивидендов. Снятие этих ограничений произошло практически одновременно с отменой ограничений НБРБ на привлечение средств населения. В январе 2017 года банк выплатил 6 555 тыс BYN дивидендов по простым акциям.

В 2016 году у БСБ Банка по его же внутреннему рейтингу резко изменилось качество финансовых активов. Если в 2015 году активы с высоким рейтингом составляли 81,1%, то в 2016-ом — только 39%. Возможно, что это событие тоже вызвало некие претензии со стороны НБРБ.