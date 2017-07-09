В Минске выбрали «Веломисс-2017» 3 9.07.2017, 15:10

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Фото: euroradio.eu

Победительница к конкурсу не готовилась, азарт пришел во время участия.

В Минске выбрали «Веломисс-2017». Конкурс прошел 8 июля в рамках соревнований по велоспорту на шоссе «Кубок Минск» и «Гран-при Минска», сообщает «Еврорадио».

Претендентки выступали в различных испытаниях — им нужно было оригинально украсить свой велосипед, проехать на велотренажере на выносливость, пройтись по красной дорожке перед жюри.

Фото: euroradio.eu

Победа досталась Анне Якутик. Девушка работает бизнес-аналитиком в IT-компании. Она не готовилась к конкурсу целенаправленно, но когда пришла на площадку к Дворцу спорта, то решила попробовать.