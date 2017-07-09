Тиллерсон в Киеве: Санкции против России останутся в силе 2 9.07.2017, 15:20

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Фото: twitter.com

Госсекретарь США провел свою первую встречу с президентом Украины.

Президент Украины Петр Порошенко встретил прибывшего в Киев с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона у входа в администрацию президента. Видео встречи опубликовано в Facebook главы украинского государства.

«Рад приветствовать государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с первым официальным визитом в Украину», - сопроводил ролик комментарием Порошенко.

После рукопожатия и короткой протокольной фото- и видеосъемки президент и глава Госдепартамента зашли внутрь администрации.

В 14:00 президент Украины и госсекретарь США провели встречу с представителями СМИ.

В ходе встречи Тиллерсон подтвердил приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал украинское правительство продолжать реализацию реформ.

Фото: twitter.com

«Санкции против РФ останутся в силе, пока она не выполнит взятые на себя обязательства», - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.