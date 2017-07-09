Тиллерсон в Киеве: Санкции против России останутся в силе

Тиллерсон в Киеве: Санкции против России останутся в силе2
- 9.07.2017, 15:20
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Госсекретарь США провел свою первую встречу с президентом Украины.
Президент Украины Петр Порошенко встретил прибывшего в Киев с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона у входа в администрацию президента. Видео встречи опубликовано в Facebook главы украинского государства.
«Рад приветствовать государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с первым официальным визитом в Украину», - сопроводил ролик комментарием Порошенко.
После рукопожатия и короткой протокольной фото- и видеосъемки президент и глава Госдепартамента зашли внутрь администрации.
В 14:00 президент Украины и госсекретарь США провели встречу с представителями СМИ.
В ходе встречи Тиллерсон подтвердил приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал украинское правительство продолжать реализацию реформ.
«Санкции против РФ останутся в силе, пока она не выполнит взятые на себя обязательства», - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.