Сотни белорусов требуют вернуть предоставленные Катару земли 15 9.07.2017, 15:30

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Передача белорусских лесов арабским шейхам – незаконна даже по лукашенковским правовым нормам.

В интернете появилась петиция, в которой граждане Беларуси требуют вернуть леса в Логойском и Смолевичском районах, предоставленные в долгосрочную аренду арабскому государству Катар. Под обращением подписались более 700 человек, сообщает greenbelarus.info.

Напомним предысторию: 4 года назад государству Катар президентскими указами с грифом ДСП выделили участки в Логойском и Смолевичском районе.

Один, площадью 25 га, у Дубровского водохранилища, отдали под будущую резиденцию Катара. Еще два, в Логойском районе, — под охотничьи угодья.

О размерах участков, переданных на 99 лет под охотугодья, информации в открытых источниках нет.

Журналисты tut.by объехали катарские земли и выяснили: арабскому государству предоставили почти 25 км2 беларусских лесов, болот и полей. Их оградили забором с колючей проволокой. Авторы журналистского расследования насчитали два охотничьих участка: первый, около 15 км2, расположен от Плещеницкого водохранилища до деревни Булаховка, второй — между деревнями Выгор, Лесники, Камено и Погост и занимает около 7 км2. А недавно выяснилось, что есть и четвертый «арабский» участок — и тоже в Логойском районе. Он занимает 32 м2. О нем не писали, документов в свободном доступе обнаружить не удалось. Но он единственный не «скрывается»: над КПП реют флаги ОАЭ и Беларуси.

«Требуем признать недействительными распоряжения о выделении земельных участков лесного фонда в Логойском и Смолевичском районах, демонтировать ограждения и вернуть лесной фонд для пользования гражданам Беларуси», — пишут авторы петиции. И обращают внимание на нарушения статьи 42 Лесного кодекса Беларуси, согласно которой арендуемые участки леса нельзя оградить или запретить там собирать ягоды и грибы.

«Выделение земельных участков лесного фонда производилось негласно, без обсуждения с гражданами, проживающими на прилегающей к передаваемому участку лесного фонда территории, что противоречит статье 45 Лесного кодекса», — перечисляют они.

«Нарушен указ президента Республики Беларусь №444 от 09.09.2009 года: срок, на который предоставляются участки лесного фонда в аренду, не может превышать 15 лет. Участки в данном случае предоставлены на 99 лет», — подчеркивается в обращении.

Петиция направлена в Министерство лесного хозяйства, Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.