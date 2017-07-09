Путин лишь кажется «крепким орешком», пока ему не бросят настоящий вызов 3 9.07.2017, 15:45

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Владимир Путин

США еще раз «щелкнули по носу» кремлевского правителя.

Госдепартамент назначил на должность спецпредставителя США по Украине ярого критика путинской администрации — 55-летнего Курта Волкера, отличившегося бескомпромиссными заявлениями в адрес российского агрессора. О событии было объявлено накануне — буквально за несколько часов до встречи президентов США и России. Миссией Волкера станет координация усилий Госдепа по урегулированию конфликта в Украине. В число его задач будет входить продолжение встреч и переговоров с ответственным за "украинское направление" помощником президента РФ Владиславом Сурковым, пишет сайт newsader.com.

"Соглашение о разделе Украины"

Отныне Москве придется иметь дело с аналитиком, не имеющим иллюзий в отношении ее враждебной политики, использующей инструменты шантажа, дезинформации, а также скрытой и прямой агрессии — как информационной, так и военной. Целый ряд высказываний Волкера демонстрируют, что он считает путинскую Россию неуемным присоединителем иностранных земель, добивающимся своих незаконных целей исключительно ложью. Соответствующий комментарий он сделал еще в апреле 2014 года, предсказав особенности развития войны РФ против суверенной державы.

"Нельзя доверять тому, что говорит Россия: она намеренно вводит (партнеров по переговорам) в заблуждение по поводу того происходящего в Украине и того, что в Украине делает Россия, — приводится его высказывание на сайте "Радио Свобода" в материале "Новый ястреб для Путина". — Когда Россия говорит, что они согласны на деэскалацию, то, как я убежден, они подразумевают, что на деэскалацию идут США и Украина. Позволяя России делать именно то, что она делает. К сожалению, два наиболее вероятных сценария таковы: либо Россия, действуя исподтишка, берет под контроль все больше административных зданий и территорий, используя спецназ; проводятся референдумы с требованием признать их (территорий) независимость, а затем они входят в состав России, Россия аннексирует их и консолидирует. Это один вариант. Другой – пытаясь сделать это, Россия обнаруживает, что украинские правоохранительные органы дают отпор и пытаются восстановить контроль над их собственной территорией; это приводит к конфликту, кровопролитию, гибнут люди, и Россия использует это как предлог для открытого ввода своих войск, чтобы восстановить порядок и защитить российских граждан. Итак, тем или иным способом, Россия собирается захватить эту территорию".

В июле 2015 года он назвал Минские договоренности "соглашением о разделе Украины".

"Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договорённостями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. Сейчас соблюдение этого раздела страны отслеживается международным сообществом посредством ОБСЕ. Минские соглашения – не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению в Украину", — заявил он.

В апреле 2016 года Волкер указал на попытку Москвы использовать якобы существующую обеспокоенность из-за расширения НАТО в качестве предлога для того, чтобы захватывать чужие территории.

"В России культивируется миф о том, что Североатлантический альянс обещал никогда не расширять свои границы и никогда не заниматься размещением военной инфраструктуры на территории стран, которые становятся новыми членами военно-политического блока. Россия считает, что НАТО угрожает России, и она имеет право защищать себя и своих граждан. Россия считает, что государственный переворот в Украине произошел по вине НАТО и имел целью сделать Украину частью блока. А это означает, что Россия должна вмешаться и спасти Украину. Все эти утверждения совершенно не соответствуют действительности", — говорил новоназначенный спецпредставитель.

"Называть украинское прекращение огня тем, чем оно есть на самом деле"

Издание "Гордон" приводит целый список формулировок из статьи Волкера, написанной в 2015 году на страницах Foreign Policy. В ней он предлагал "называть украинское прекращение огня тем, чем оно есть на самом деле".

"США должны в полной мере продвигаться вперед по более широкой стратегии поддержки Украины финансово, укреплять киевские Вооруженные силы, добиваться вывода всех российских сил и восстанавливать суверенитет Украины над своими собственными территориями", — писал Волкер, добавляя, что что США и Европа должны укреплять Украину экономически, политически и в военном отношении.

"Это важно не только для спасения Киева, но и для Европы", – сказано в статье.

"Прекращение огня устанавливает международное присутствие внутри Украины, контролируемое Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, для полицейской линии контроля и разделения сил. Это равносильно институционализации замороженного конфликта внутри Украины, как в случае с Абхазией и Южной Осетией в Грузии и Приднестровьем в Молдове. Именно этого и хочет Кремль".

"Год назад в Украине не было конфликта. Теперь Россия сфабриковала войну, которая позволила ей получить рычаги влияния на Киев и Европу".

"Ни Европа, ни Соединенные Штаты не могут согласиться с созданием нового замороженного конфликта. Для этого они должны принять официальную политику непризнания присоединения Крыма к России, как это было в случае с прибалтийскими государствами, когда они были оккупированы Советским Союзом".

"Запад должен предложить эффективный пакет финансовой помощи для Украины, в том числе обязательства МВФ, но добавив прямую поддержку США и ЕС. Такие средства будут связаны с осуществлением Киевом экономических и политических реформ в борьбе с коррупцией, внедрением прозрачности и улучшением делового климата. Крайне важно, чтобы часть Украины, которая по-прежнему свободна, была всеобъемлющей, процветающей и устойчивой".

"Когда дело доходит до военной помощи, время для полумер завершается. Мы должны предпринять полномасштабные усилия по обучению, оснащению и консультированию украинских сил обороны. Это должно включать поставку высокотехнологичных противотанковых, контрбатарейных и зенитных систем, передачу разведданных, направление военных советников непосредственно в Министерство обороны Украины".

По мнению Волкера, целью является "не поход на Москву", а подготовленная и оснащенная украинская армия.

"Запад должен также предоставить оборудование и советников, чтобы помочь Украине восстановить контроль над своей международной границей с Россией. Украина сегодня даже не имеет доступа ко всей границе".

"Европейскому союзу и Соединенным Штатам следует также продолжать повышать ставки санкций в отношении России".

"Мы должны ввести в действие превентивные силы НАТО в Балтии, Грузии, Молдове, Румынии и Западной Украине рядом с Приднестровьем. Мы не должны ошибаться, как в Крыму и на востоке Украины, и ждать, пока Россия начнет подрывные военные действия".

"Западные лидеры должны быть готовы к тому, что Россия еще более обострит ситуацию. Москва может стремиться открыть новые фронты посредством этнических демонстраций в странах Балтии или отключений энергии".

"Только благодаря решительности, даже под эскалацией, мы можем убедить Путина в том, что издержки для него лично и для России невыносимы. И только тогда у Украины есть шанс восстановить устойчивый мир", — писал Волкер.

"Нехватка политической воли" у НАТО

Комментируя открытие постоянного представительства НАТО в Украине в 2015 году, Волкер выражал убеждение, что Россия сделала невозможным сотрудничество с Альянсом.

"У НАТО был офис в Москве на протяжении многих лет. У нас были военные и общественные миссии. НАТО было заинтересовано в сотрудничестве с Россией где возможно. Однако, Россия сделала сотрудничество невозможным вторгнувшись в Украину, аннексировав Крым и отказываясь отступить. Так что этот центр не имеет отношения к России. Это развитие отношений между НАТО и Украиной", — заявил Волкер, слова которого приводило издание Цензор.НЕТ.

Он выражал убеждение, что НАТО столкнулось с самым большим кризисом в сфере европейской безопасности, когда Россия незаконно оккупировала Крым и вторглась в соседнее государство. Запад, по его словам, не сделал ничего, чтобы ответить на агрессивные действия Кремля. Причина, по словам Курта Волкера, заключается в самом Альянсе, а не внешних факторах.

"Угрозой номер один для НАТО является нехватка политической воли. У нас есть все возможности, чтобы защитить себя и использовать свои силы на содействие миру и стабильности не только в Европе, но и в мире. Однако не существует желания этого делать: ни в Западной Европе , ни в США, ни в Центральной Европе. Чтобы остановить Путина мы сделали минимум. Мы продолжаем говорить о деэскалации и пути выхода из ситуации, однако это лишь поощряет Путина в дальнейших шагах. Я не вижу, что у нас есть политическая воля, чтобы действительно остановить его. Можем ли мы справиться с военной мощью России? Конечно. Могли бы мы обеспечить гораздо большую поддержку Украине в ее желании защитить себя? Конечно. Почему этого не происходит? Потому что существует страх конфронтации и нежелание платить за нее соответствующую цену", — добавил он.

"Нам придется вступить в конфронтацию с русскими" в Сирии

На сайте телеканала RT размещено интервью Fox News с Волтером по поводу сирийского конфликта, где тот в резких тонах высказывался о России как о силе, которой Соединенные Штаты могут и должны противостоять. Беседа состоялась в феврале 2016 года.

"Россия продвигает свой план, дезинформирует людей, участвует в пустых дипломатических переговорах, чтобы втянуть во все это другие страны и дать им какую-то надежду, — комментировал он. — Между тем, Россия обеспечивает сирийским войскам в окрестностях Алеппо надежное прикрытие с воздуха, тем самым создавая в этом районе гуманитарный кризис".

"…Для Путина хорошо иметь конфликт, где его страна может выступать как великая держава, где Россия показывает, что является сильной страной на Ближнем Востоке, где он может наносить удар по врагу США. И все это могло бы продолжаться бесконечно, и, тем не менее, у него все будет хорошо, пока Асад у власти и пока у России есть военная база в Сирии, что является преимуществом России в данном регионе", — отмечал он.

В том же интервью Волкер призывал создать бесполетную зону в Сирии и заставить Москву соблюдать ее.

"Нам бы пришлось противостоять России, и, мне кажется, это можно сделать, если мы обозначим четкие границы и скажем, что это наши границы и здесь летать можем только мы и никто другой, — отвечал он на вопрос о том, готовы ли США отстаивать перед Россией бесполетную зону. — И если они все же будут там летать, мы станем их преследовать. Можете летать где-нибудь еще, мы не станем тревожить вас там. И зону нужно создавать не над всей территорией Сирии, а лишь над ее частью. И тогда бы началась сухопутная операция, в которой нам бы пришлось принять участие, и нам бы пришлось возглавить другие войска, чтобы создать зону безопасности на суше…"

"Нам придется вступить в конфронтацию с русскими. Я думаю, им не хочется воевать с нами", — предположил он, рассуждая о ситуации, при которой Россия отказалась бы соблюдать установленные границы бесполезной зоны.

Парируя возражение журналиста о готовности Москвы к серьезной конфронтации с Вашингтоном, он предположил, что Россия значительно слабее, чем хочет казаться.

"Мне кажется, им нравится казаться «крепким орешком», пока им не бросят настоящий вызов. Как только они столкнутся с настоящей проблемой, думаю, они станут уважать границы, если мы их четко обозначим. Посмотрите на ситуацию с Турцией – турки сбили российский истребитель, русские пожаловались, и больше подобных случаев не было", — резюмировал он.

"Человек Маккейна"

Следует отметить, что Волкера вполне справедливо называют "человеком Маккейна", как это сделал накануне политолог Александр Морозов: с сенатором Джоном Маккейном его объединяет не только общее недовольство политикой режима Путина, но и поддержка решения о передаче Украине летального оружия.

"Я не думаю, что Владимир Путин будет посылать телеграммы, предупреждая о своем следующем ходе, — рассказывал он в декабре 2014 года в ходе одного из своих интервью. — Я думаю, что Путин хочет захватить территорию между Восточной Украиной и Крымом, включая Мариуполь. Он может аннексировать Приднестровье, которое уже оккупировано Россией. Существует участок черноморского побережья между Приднестровьем и Крымом – возможно, он заинтересован в нем. Мы видели движения в Думе относительно присоединения и возможной аннексии Абхазии. Это тоже возможно. Южная Осетия и Северная Осетия – он может попытаться объединить эти регионы в один и присоединить его к Российской Федерации. Что касается стран Балтии: я скептически отношусь к возможности прямого военного вторжения. Это будет шагом, на который Североатлантический союз отреагирует. Путин будет делать нечто другое: поддерживать через спецгруппы или разведку беспокойство, протесты, демонстрации, подстрекать русскоязычное сообщество через пропаганду в этих странах".

В свою очередь украинский телеканал 112.ua напоминает, что Курт Волкер, будучи экспертом по европейскому региону и России, известен своими призывами к международному сотрудничеству по противодействию вызовам со стороны России.

"Россия пытается разрушить порядок, установленный после "холодной войны" в Европе, меняя границы с использованием военной силы. Российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдавии, и, нагло демонстрируя силу, Россия просто аннексировала Крымский полуостров", — заявлял Волкер в своих показаниях на слушаниях Комитета по международным отношениям Сената 7 апреля 2017 года на тему "ЕС как партнер против российской агрессии".

Как отмечает "Корреспондент.Нет", Волкер приветствовал решение украинского парламента отказаться от внеблокового статуса страны и установить приоритетом внешней политики вступление в НАТО и предложил Украине требовать у международного сообщества предоставить ей летальное вооружение.

"Украина — суверенная страна, она имеет полное право защищаться. Так, некоторые страны, такие как Германия и США заявили, что не будут предоставлять летальное вооружение, но это выбор каждой отдельной страны. Украина должна требовать, поскольку это показывает, какие ставки сделаны и что делает Россия", — приводится его высказывание.

Согласно украинскому изданию "Сегодня", в Киеве положительно отреагировали на назначение Волкера. Источник в дипломатических кругах отметил, что он "хорошо знает Украину, был привлечен к украинским вопросам на протяжении последних полутора лет".

В свою очередь аналитик Института мировой политики Николай Белесков заявил, что "появление Волкера в качестве специального представителя США по урегулированию конфликта между Украиной и РФ на Донбассе может быть частью большей игры". По словам эксперта, таким образом Белый Дом делает шаг на встречу сенатору США Джону Маккейну, "чьим человеком является Курт Волкер".

"Сенатор Маккейн — один из главных сторонников и игроков по вопросу кодификации нынешних санкций в отношении РФ на уровне американского законодательства. Поэтому назначение Волкера – это еще и попытка выиграть время и пространство для маневра американской дипломатии", — написал Белесков на своей странице в Facebook.

Трамп "закроет один глаз на аннексию Крыма"

Волкер окончил школу международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона и начал свою карьеру как аналитик ЦРУ в 1986 году. В 1988 году он присоединился к Госдепу как служащий внешней службы, в ходе которой вплоть до 1998 года трудился юристом в составе команды Маккейна с 1997 по 1998 год. Сам Маккейн, как уже было сказано, является одним из самых ярых и последовательных критиков Владимира Путина, которого он на публичном уровне неоднократно называл "убийцей". В 1998 году Волкер стал первым секретарем миссии США в НАТО, а в 1999 году занял пост замдиректора частного кабинета Генсека НАТО Джорджа Робертсона, где прослужил до 2001 года. Затем он стал и.о. директора по европейским и евразийским делам Совета национальной безопасности и руководил подготовкой США к саммиту стран-участниц НАТО в Стамбуле 2004 года и Пражского саммита 2002 года. В июле 2005 года он занял пост заместителя помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, а впоследствии был назначен Постоянным представителем Соединенных Штатов в НАТО в июле 2008 года президентом Джорджем Бушем.

В 2011 году он присоединился к группе компаний BGR Group, лоббистской компании и инвестиционного банка в Вашингтоне, где возглавил международную группу компаний. Именно эту лоббистскую компанию в прошлом году наняла администрация украинского президента Петра Порошенко для продвижения своих интересов в Вашингтоне после победы Дональда Трампа на президентских выборах, указывает 112.ua, добавляя, что основателя компании BGR Group Хейли Барбура считают приближенным к Трампу.

В то же время сам Волкер давал не слишком лестные оценки самому Трампу, когда тот был еще кандидатом в президенты. В мае 2016 года Курт Волкер высказывался о нем с долей скепсиса, предположив, что тот в случае победы на президентских выборах "закроет один глаз на аннексию Крыма", чтобы "вести дела с российским лидером". В августе прошлого года Волкер, комментируя возможную победу Трампа на выборах, отмечал, что в США существует мощная система сдержек и противовесов, которая сработает, если Трамп станет президентом, однако неизвестно, сколько угроз, используемых им в качестве лозунгов в предвыборной гонке, он действительно попытается воплотить в политике, говорилось в материале DW.